Après plusieurs jours de compétition, la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 a pris fin hier au stade Baréma Bocoum sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. C’était en présence de plusieurs membres du gouvernement et d’autres invités de marque.

Outre la proclamation des résultats et la remise des prix, la cérémonie de clôture a été marquée par les discours et les prestations d’artistes. Le jury présidé par Boubacar Belco Diallo comprenait Mme Niaré Fatoumata Kéita rapporteur, Massamou Wélé Diallo, Samba Niaré, Kora Dembélé, Karim Togola et Mohamed Jean Pierre Tita.



Les résultats proclamés par le président du jury sont les suivants : la Région de Ségou se classe première avec 100 points sur 200. La deuxième place est revenue à la Région de Bougouni et la Région de Dioïla s’est adjugée la troisième place. Ces deux dernières régions participent pour la première fois à la Biennale artistique et culturelle. Tandis que Ségou est une région habituée aux premiers rôles dans ce grand rendez-vous artistique et culturel. Un prix spécial a été décerné à Mme Wallet Finda (72 ans), la participante la plus âgée de la Biennale. Elle est de la troupe de Ménaka. Le plus jeune participant, Moussa Maïga (13 mois) de la Région de San, a lui aussi reçu un prix spécial.



Les recommandations des membres du jury portent sur l’institutionnalisation de la Biennale ; la règlementation des captures de son et images. Le jury a recommandé aussi que le podium passe de 3 à 5 lauréats, que le nombre de jours soit augmenté, que la cérémonie d’ouverture soit mieux soignée et que le règlement intérieur soit relu.



GENIE COLLECTIF MALIEN- Dans son intervention, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce grand rendez-vous culturel dans la Venise malienne. « La gratitude est dans l’émotion humaine l’attitude de noblesse la plus élevée. Permettez que j’exprime avec émotion ma profonde gratitude au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta dont la vision éclairée et l’ambition de bâtir le Mali Kura sur le socle de la culture nous ont permis la reprise de la Biennale et de tenir cette rencontre de la jeunesse malienne à Mopti, malgré le contexte», a indiqué Andogoly Guindo qui s’est réjoui que pendant 10 jours et dix nuits, dans la communion totale, les jeunes du Mali ont affiché leur attachement à la Nation malienne, à son unité dans la diversité.

« Pendant ces jours, ces longues nuits vous avez, à travers plusieurs formes d’expressions culturelles, revivifié le génie collectif malien, démontrant de belle manière la profondeur et la densité de notre culture. Vous avez, à travers chants et danses, pièces de théâtre, ballets à thème, fait vibrer le cœur tout le peuple malien. Vous avez démontré que le Mali est là, et qu’un autre Mali est possible. Le Mali de nos rêves, le Mali des Maliens, puissant et prospère, ancré dans son histoire et ses valeurs sociétales ancestrales, le Mali Kura !», a commenté. Andogoy Guindo qui a particulièrement remercié la population de Mopti, les Forces de défense et de sécurité et les partenaires dont l’Unesco pour le travail abattu pour que cette Biennale puisse répondre aux attentes.



RENDREZ-VOUS À TOMBOUCTOU- En procédant à la clôture du rendez-vous de Mopti, le Premier ministre a lui aussi salué les jeunes du Mali pour avoir entendu l’appel du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, celui au sursaut patriotique. « Vous avez répondu en liesse, vous êtes venus par milliers, de toutes les régions et contrées du pays. Vous avez vécu et fait vivre la culture malienne dans toute sa diversité. Pendant onze jours, dans la communion totale, vous avez prouvé votre attachement au Mali, à la diversité de sa culture, à ses valeurs d’unité, de diversité, de cohabitation pacifique, de tolérance, de pardon et de solidarité », a indiqué Dr Choguel Kokalla Maïga qui s’est dit satisfait de la forte mobilisation de tous les acteurs, plus particulièrement les populations de la ville de Mopti et les artistes, qui ont ainsi démontré leur attachement à la culture malienne.

«Le contexte sécuritaire et le délai de préparation de cette édition n’ont donc pas entamé l’engouement des populations pour cette édition », s’est-il réjoui, ajoutant que cette édition a été un cru exceptionnel tant la fête a été totale. Le chef du gouvernement a salué le Burkina Faso et la République du Congo, deux pays frères, qui nous ont fait l’honneur de leur amitié, par une présence remarquable à cette Biennale artistique et culturelle.

La prochaine Biennale artistique et culturelle aura lieu à Tombouctou en 2025.

TABEAU DES RÉSULTATS



1er Prix : Ségou

2è Prix : Bougouni

3è Prix : Dioïla



Prix spéciaux :



Participante la plus âgée Mme Wallet Finda (72 ans) Ménaka

Plus jeune participant : Moussa Maïga (13 mois San)

Prix Fairplay : Nioro

Meilleur percussionniste du ballet : Konimba Koné (Mopti)

Plus jeune instrumentaliste : Goumba Diallo (Kayes)

Meilleur danseur traditionnel: Moussa Guindo (Bandiagara)

Meilleure danseuse traditionnelle : Moulkoultoun Traoré (Tombouctou)

Meilleur instrumentiste : Cheick Oumar Coulibaly (Douentza)

Meilleur instrumentiste vent : Taoudenit

Meilleur orchestre d’animation : Kidal

Meilleur chanteur : Bamako

Meilleure chanteuse orchestre : Nara

Meilleur instrumentiste : Ladou Traoré (Kayes)

Meilleur acteur : Wali Diabaté (Kita)

Meilleur actrice : Hadji Traoré

Meilleur danseur ballet : Ali Taher (Taoudenit)

Meilleur danseuse ballet : Françoise Dembélé (Ségou)

Solo de chant : 3è Kita, 2è Taoudenit, 1er Dioïla

Chœur : 3è Ménaka, 2è Tombouctou, 1er Gao

Danse traditionnelle : 3è Douentza, 2è Bougouni, 1er San

Ensemble instrumental traditionnel : 3è Bamako, 2è Tombouctou, 1er Sikasso

Ballet : 3è Bougouni, 2è Kayes et 1er Dioïla

Orchestre moderne : 3è Tombouctou, 2è Gao, 1er Bamako

Pièce de théâtre : 3è Ségou, 2è Bougouni, 1er Bamako

