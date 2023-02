Biennale du cinéma africain : Le Mali à l’honneur de la 28ème édition du Fespaco

Le Mali est l’invité d’honneur de la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui va se tenir du 24 février au 04 Mars dans le pays des Hommes intègres (Burkina-Faso). Ce lundi 13 février 2023 au ministère de la Culture, en faveur d’une conférence de presse co-animée par le secrétaire général du ministère l’artisanat, de la culture, et de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Hamane Demba Cissé et son homologue du Burkina Faso, Betamou Fidèle Symor Tomini en plus du Délégué général du Fespaco , Moussa Alex Sawadogo, les organisateurs ont lancé les activités dudit événement et expliqué le choix porté sur le Mali par les Autorités de la Transition burkinabè.

La biennale du cinéma africain Fespaco ( festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou) se tiendra à Ouagadougou du 24 février au 04 mars prochain sous le thème « Cinémas d’Afrique et culture de la paix ». Et cette année, le Mali est sous les projecteurs comme invité d’honneur, un choix qui n’est pas fortuit selon le Secrétaire général du ministère de la culture du Burkina Faso. Qui explique qu’en plus d’avoir beaucoup de valeurs en partage dont la culture, le Mali et le Burkina Faso se sont également engagés à approfondir ces liens en renforçant leur coopération.

« Je voudrais avant tout propos, traduire les salutations et la reconnaissance des autorités burkinabè à leurs pairs maliens pour la diligence faite à notre requête d’avoir le Mali comme pays invité d’honneur. C’est un choix de raison qui vient renforcer nos capacités à agir ensemble et la volonté des dirigeants de faire de cet axe, un axe porteur d’espoir et de progrès », a –t-il déclaré. Tout en saluant le mérite des grands cinéastes maliens en passant par Souleymane Cissé et Cheikh Oumar Cissoko, deux ténors du cinéma au Mali et à l’international bien connu du Fespaco.

Au programme, M. Sawadogo indique que sur les 840 films inscrits, 170 œuvres ont été retenues en compétition parmi lesquelles 50 films maliens. Les œuvres en compétition sont réparties dans les catégories : fictions long métrage, court métrage, documentaire, séries télé, films d’écoles, film d’animation.

Le S-G du ministère de la culture du Mali, Hamane Demba Cissé, souhaitant la bienvenue à la délégation burkinabè, les a rassuré de toute la disponibilité du Mali sous instruction du Président de la Transition à recevoir ce titre d’invité d’honneur. Joignant ses propos à ceux de son homologue, M. Cissé, reviendra sur les liens de fraternité de nos deux pays d’avantages rapprochés par leur récente histoire. Quant à la désignation en elle-même, le SG M . Cissé dira qu’elle est l’occasion pour le Mali de redorer son image, sa marque à l’échelle internationale. Une aubaine pour lui de mieux se positionner au niveau de la cinématographie, a –t-il fait savoir. Le Mali a une bonne réputation à l’échelle internationale, un paquet d’expérience dans le domaine dont le Fespaco compte tiré enseignement. En effet, de par ses distinctions et son impressionnante participation au SIAO (salon international de l’artisanat à Ouagadougou), le Mali a su charmer les autorités du Burkina-Faso. Désormais les pays entités comptent travailler en synergie pour booster le 7ème Art africain.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

