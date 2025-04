CAN 2025 : Bureau de l’ONMT pour l’Afrique basé à Dakar mise sur l’évènement pour promouvoir le tourisme au Maroc

A moins de huit mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) 2025, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a organisé, du 2 au 6 avril 2025, un voyage de familiarisation (Fam trip) réunissant des opérateurs touristiques issus de 12 pays africains, dont le Mali. Cette initiative vise à promouvoir et à valoriser l’attractivité touristique du Royaume chérifien à l’approche de la plus prestigieuse compétition footballistique du continent africain.

L’objectif affiché est clair : promouvoir et valoriser la destination Maroc pendant et après la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Organisé par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), ce voyage panafricain de familiarisation a réuni les professionnels du secteur touristiques (agences de voyages et journalistes) provenant du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria, du Mali, du Ghana, du Gabon, de la République Démocratique du Congo, du Burkina Faso, du Bénin, de la Guinée équatoriale, de l’Angola et du Cameroun.

Pendant cinq jours, les participants ont sillonné les villes de Casablanca, Rabat et Tanger, toutes trois villes hôtes de la CAN 2025 afin de découvrir la diversité touristique et culturelle du Maroc. Ils ont en effet visité des sites prestigieux du pays du défenseur international Achraf Hakimi comme Mosquée Hassan II à Casablanca, le Palais royal de Rabat, la ville de Tanger ainsi que des infrastructures sportives qui font la fierté du Maroc comme le Complexe Mohammed VI et le Musée du football marocain.

Concevoir des offres touristiques dédiées à la compétition

À travers cette initiative, l’ONMT ambitionne de faire du football un levier de promotion touristique, en consolidant l’image du Maroc en tant que « Terre de lumière », mais aussi « Terre de football ». Cette volonté s’est matérialisée par la signature, le 7 juin 2023, d’un accord de partenariat entre l’Office National Marocain du Tourisme et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). A titre de rappel, le Maroc a accueilli 17,4 millions de visiteurs en 2024, confirmant sa place de leader touristique sur le continent et atteignant, avec deux ans d’avance, les objectifs fixés dans la feuille de route pour 2026.

Le voyage a également été marqué par l’organisation d’un workshop sous forme de speed networking entre professionnels africains (agents de voyages, tour-opérateurs) et leurs homologues marocains. Durant trois heures d’échanges B2B, les participants ont exploré les opportunités touristiques à proposer aux visiteurs désireux de vivre la CAN 2025 dans les meilleures conditions. L’objectif principal est de concevoir des offres touristiques dédiées à l’évènement tout en renforçant les échanges et partenariats commerciaux à l’échelle continentale.

« Nous sommes très fiers de rencontrer nos amis africains pour développer notre activité à l’occasion de la CAN organisée au Maroc. Je pense que les échanges ont été très fructueux : nous sommes prêts à collaborer avec de nombreuses agences en leur proposant nos packages pour la CAN 2025 », a déclaré un responsable d’agence de voyage marocaine, visiblement satisfait des rencontres.

Même son de cloche du côté des invités, comme cette promotrice sénégalaise d’agence de voyages : « Je suis très satisfaite de l’organisation de cette rencontre avec les professionnels du tourisme marocain. Ce partenariat potentiel pendant et après la CAN nous permettra de mieux vendre la destination Maroc. C’est une belle opportunité, surtout que décembre et janvier sont des périodes propices au voyage et à la détente, tout en assistant aux matches. »

La CAN, un catalyseur économique majeur et un levier stratégique pour le rayonnement touristique du Maroc

En accueillant les équipes, les supporters et les journalistes venus de tout le continent – et au-delà –, le Maroc a une opportunité unique de mettre en avant la richesse de son patrimoine, la diversité de ses paysages et la qualité de ses infrastructures. Cette compétition s’annonce comme un catalyseur économique majeur et un levier stratégique pour le rayonnement touristique du pays des Lyons de l’Atlas. En capitalisant sur l’enthousiasme populaire et médiatique généré par la compétition, l’Office souhaite positionner le Royaume de Sa Majesté le Roi Mohammed VI comme une véritable terre de football, où passion sportive et hospitalité se conjuguent naturellement.

À noter que ce voyage de familiarisation a été organisé par le Bureau Afrique de l’ONMT, basé à Dakar (Sénégal), sous la houlette d’Ahmed Oumaarir, dont l’une des ambitions est de renforcer la visibilité du Maroc auprès des acteurs majeurs du secteur touristique africain.

Maliweb.net

Commentaires via Facebook :