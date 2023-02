Choguel à l’ouverture du festival sur le Niger : « Segou’Art est le symbole de l’unité et du raffermissement des liens sociaux… »

Il y a 10 jours, la ville de Ségou et le Centre culturel Koré abritait la première édition de la Rentrée Diplomatique. C’est dans cette mouvance qu’à eu lieu, le 2 février 2023, la cérémonie d’ouverture officielle de la 19e édition de Segou’Art-Festival sur le Niger, placée sous le patronage du chef de l’Etat.

En présence du directeur de la Fondation Festival sur le Niger, Mamou Daffé ; du ministre de la Culture, le Premier ministre, a donné le coup d’envoi de la 19e édition de Ségou’Art-Festival sur le Niger.

Le PM, dans son adresse, a magnifié Ségou’Art-Festival sur le Niger, « qui malgré les crises multiformes vécues par notre pays ces dernières années, est resté constant et résiliant. Par votre présence ici, vous donnez la bonne preuve de votre attachement à la culture mais aussi de l’intégration des peuples par la culture ».

Selon Choguel, si « pour beaucoup, Ségou-Art Festival sur le Niger est un festival, un moment de divertissement, qu’il est le symbole de l’unité, du rassemblement, du raffermissement des liens sociaux, d’intégration des peuples ».

Après 19 ans d’édition, le chef du gouvernement dira également que le festival, « est un immense chantier, un moment de brassage, d’affirmation de notre identité et de notre diversité culturelle ». Et d’ajouter que « la tenue de ce festival nous honore et nous réconforte dans la mesure où elle participe de la mise en œuvre de la politique nationale culturelle dont un des objectifs stratégiques majeurs est de faire des industries culturelles, un levier de développement, de création d’emplois, un facteur de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble ».

Aussi a-t-il mis l’accent sur le rôle de la culture dans le développement d’une nation, particulièrement le Mali. « Il est important de rappeler que c’est dans sa culture que chaque peuple puise sa faculté d’innover et sa volonté d’entreprendre. Le Mali entend faire de son héritage culturel et de la créativité de ses artistes et de ses opérateurs culturels des piliers du développement, de la cohésion sociale et du bien-être des populations ».

Une meilleure perspective aux artistes et créateurs

Pour le maire, l’édition 2023 donne une meilleure perspective à nos artistes et créateurs locaux dans un contexte difficile qui ne nous laisse qu’un choix, celui de l’abnégation au combat de l’affirmation de soi. Segou’Art a poursuivit l’édile communale, continue de jouer un role prépondérant dans le renforcement de l’image de marque du Mali.

Coordinateur de Segou’Art-Festival sur le Niger, Attaher Maiga, a souligné l’importance du thème de l’édition « Patrimoine et Créativité ».

L’édition 2023 de Ségou’ Art qui s’est tenue aux lendemains de l’organisation de la première édition de la Rentrée diplomatique du Mali, autour de la diplomatie culturelle consacre à ses dires, « Ségou comme la capitale culturelle du Mali et met en exergue les recours de la culture pour la diplomatie ». Il a profité de l’occasion, pour exhorter les plus hautes autorités à continuer de soutenir les artistes et acteurs culturels du Mali. Car, « nous sommes convaincus que la culture c’est la solution comme le dit très souvent le président-Fondateur de Ségou’Art-Festival sur le Niger ».

Hamidou B. Touré

(depuis Ségou)

