Le Conseil National de Transition (CNT), en partenariat avec le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, a organisé, le lundi 19 septembre 2022, au Centre International de Conférences de Bamako (CICB), la projection du film « KUNU : l’indépendance vue par le cinéma ou encore ‘’le train du retour’’». Cette activité qui entre dans le cadre de la Semaine Nationale de la Réconciliation (SENARE) était placée sous la présidence du président du CNT, Malick Diaw, en présence du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Sociale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, le Colonel-major Ismaël Wagué ; du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogolo Guindo et d’autres personnalités.

Bien avant la projection de ce film de 85 minutes, le Directeur du Centre National de la Cinématographie du Mali (CNCM), Alfousseyni Maïga, a fait savoir que dans tous les pays du monde, le cinéma joue un rôle extrêmement important. Avant d’ajouter que les autorités maliennes ont décidé de faire du cinéma un puissant vecteur de la cohésion sociale, mais surtout un instrument économique qui pourra créer de la valeur ajoutée et générer des emplois. « Ce film ‘’le train de retour’’ est particulier en ce sens quand vous prenez l’histoire de la fédération du Mali, vous ferez un tour sur Wikipédia dans la conscience collective mondiale, le Président Modibo Keïta est présenté comme celui par la faute duquel la Fédération du Mali a échoué, alors que non. Aujourd’hui 62 ans après, nous rectifions cette histoire. C’est en cela que réside la magie du cinéma. La magie du Cinéma, c’est sa capacité de projection à la fois dans le temps et dans l’espace. Sous l’égide des autorités de la Transition, le cinéma sera mis au service de la refondation, de la préparation du mental collectif des concitoyens. Le cinéma sera une véritable industrie qui permettra aux cinéastes de vivre de leurs métiers, mais aussi aux Maliens de retrouver leur renommée d’antan », a-t-il dit. Il a félicité le réalisateur du film Oumar Sininta et les différents techniciens qui travaillent sur ce projet depuis deux mois.

Au cours de cette cérémonie de projection, le président du CNT, Colonel Malick Diaw, a acheté 50 coffrets de films dont le prix unitaire fait 50.000 FCFA.

Après la projection du film, le doyen des conseillers du CNT, Djibril Diarra, a fait savoir que le Président Modibo Keïta était un baobab. Selon lui, il était un grand homme au sens propre du terme. A ses dires, le Président qui a permis au Mali d’avoir son indépendance avait des idées très claires. Le doyen Diarra a mis l’accent sur l’engagement de Modibo Keïta pour son pays.

Dans une interview accordée à la presse, le réalisateur du film, Oumar Sininta, s’est réjoui de la projection de son œuvre. Selon lui, ce film retrace les initiatives prises par le Président Modibo Keïta pour l’unité Africaine.

A.S

