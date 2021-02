Kouma So et l’Union d’associations culturelles et Artistiques dénommés « Le FIL », en collaboration avec le Laboratoire Le LMI Ma CoTer, et la Maison du partenariat Angers-Bamako, organisent un colloque intitulé « La Commune et l’art ». Ledit évènement est annoncé pour les 12-13 et 14 février 2021 à Bamako-Coura. Les organisateurs de l’évènement étaient ce 8 février devant la presse pour présenter leur projet « La Commune et l’art » qui remplace le festival « Les Praticables ».

-maliweb.net- Les conférenciers Lamine Diarra, directeur artistique, Daouda Keïta et Chiaka Touré, ont tour à tour intervenus pour présenter et expliquer leur commun projet. Un colloque sur la réflexion culturelle, c’est-à-dire des débats soulevés sur la culture et tout ce qu’elle englobe dans la commune. Les activités vont impliquer les élus, les notables et les personnes ressources du quartier à savoir opérateurs économiques, médias, représentants de jeunes, de femmes en plus des partenaires techniques et financiers ainsi que les collectivités.

Selon ses organisateurs, l’objectif de ce 1er colloque est de : définir les éléments d’un répertoire des artistes traditionnels et modernes de la commune c’est-à-dire Bamako-Coura ; de définir un répertoire des lieux artistiques et culturels, de définir avec l’ensemble des acteurs locaux les axes pertinents à prendre en compte dans la définition et la mise en œuvre d’une politique culturelle locale ; et d’établir avec tous les acteurs un cadre opérationnel de l’action culturelle communale.

Placé sous le thème « La mémoire artistique et culturelle de la commune III » déclaré par les conférenciers, épicentre de la culture, les participants vont durant trois jours réfléchir avec les acteurs communaux pour l’élaboration d’un véritable dispositif participatif dans l’optique d’un meilleur développement culturel à échelle communale.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

