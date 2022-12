« KOUNGO FITINI (Problèmes mineurs)» est une œuvre de Arnold Grojean qui met en lumière les réalités vécues par les enfants de la rue dans la ville de Bamako. Une œuvre profonde qui interpelle les consciences sur le sort de ces derniers. L’Ambassadeur de l’Union européenne au Mali, M. Bart Ouvry a pris part le samedi 10 décembre 2022 au Musée du District de Bamako au vernissage de l’exposition de sortie au public de « Koungo Fitini ».

L’exposition Koungo Fitini ou problèmes mineurs littéralement dit, s’inscrit dans le cadre du Festival OFF des Rencontres de Bamako Biennale africaine de la Photographie. Koungo Fitini est une œuvre du photographe belge Arnold Grojean qui aborde la thématique de « la vie des enfants des rues de Bamako ». L’auteur explique son inspiration par sa fascination pour ces enfants ayant pour résidence la rue. Il déclare être fasciné par la force et le courage et le sort de ces enfants qui malgré les dures réalités de leur quotidien bataillent pour leur vie.

Dans Koungo Fitini avec le photographe les enfants se mettent en scène pour montrer leur quotidien, et à travers des témoignages visuels et écrits relatant les réalités de la rue, on plonge dans la réalité de la rue pour prendre conscience de la dure réalité du quotidien de ces enfants, leur souffrance et combat.

L’ambassadeur de l’UE, Bart Ouvry a salué le talent du photographe, et apprécié cette œuvre avec les premiers concernés comme acteurs pour décrire l’émouvante réalité du quotidien des enfants de la rue. De plus, M. Ouvry a rappelé leur engagement en faveur des droits humains, et ceux de la protection et promotion des droits de l’enfant. A ce titre, il a cité leur collaboration avec le Samu Social Mali dont l’un des projets à porter sur l’insertion des enfants en situation de rue dans le système de protection de l’enfance au Mali.

Rappelons que le projet Koungo Fitini est initié par Alou Coulibay qui était également présent à cette cérémonie.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

