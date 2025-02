Fespaco 2025 : Le Mali en route avec 11 films, un exploit malgré les moyens limités

Le Mali marque un tournant historique dans le monde du cinéma en obtenant la sélection de 11 films pour la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Jamais le pays n’avait atteint un tel nombre de productions retenues pour cet événement majeur du cinéma africain.

Pour Fousseiny Maiga, directeur général du Centre national cinématographique du Mali (CNCM), cette réussite est avant tout une consécration de la résilience des maisons de production maliennes.

Le Mali s’apprête à marquer un grand coup lors du FESPACO 2025 en envoyant 11 films à Ouagadougou. Un véritable exploit, surtout dans un contexte où les agences de production maliennes font face à des ressources financières limitées. Tandis que certains pays voisins bénéficient d’un soutien massif de leurs États pour la production cinématographique, les cinéastes maliens ont su se surpasser avec des moyens modestes.

Cette performance est d’autant plus remarquable que le Mali n’avait pas connu un tel succès en termes de sélection depuis plusieurs années. Grâce à la résilience et à la créativité de ses réalisateurs, le cinéma malien démontre une fois de plus qu’il est un acteur incontournable de la scène africaine.

Le FESPACO, rendez-vous biennal du cinéma africain, sera donc une tribune exceptionnelle pour mettre en lumière la richesse et la diversité du cinéma malien. Cette présence en force témoigne du dynamisme des cinéastes du pays, malgré des conditions de production souvent précaires.

Pour Fousseiny Maiga, cette réussite est avant tout une consécration de la résilience des maisons de production maliennes. « Malgré les défis financiers et structurels, nos créateurs ont su persévérer et proposer des œuvres de qualité qui reflètent la richesse et la diversité de notre culture », se félicite-t-il.

« Je me félicite de ce record, qui témoigne du dynamisme de notre industrie cinématographique et du talent de nos réalisateurs. C’est une reconnaissance du travail acharné des cinéastes maliens », a-t-il déclaré lors de l’émission « Foro Baro » sur Renouveau TV.

Le cinéma malien, qui avait perdu en visibilité ces dernières années, semble renouer avec son dynamisme d’antan. Les maisons de production ont su faire preuve d’innovation et de créativité, malgré des financements parfois limités. Cette sélection massive au FESPACO démontre que le talent malien est bien présent et que l’industrie cinématographique nationale est en pleine mutation.

Le CNCM, qui accompagne ces productions à travers divers soutiens techniques et financiers, voit cette performance comme une preuve de l’essor du cinéma malien. « Cela montre que nos efforts de professionnalisation et de formation portent leurs fruits. Le cinéma malien s’impose de plus en plus sur la scène africaine et internationale », a souligné M. Maiga.

Un succès qui appelle un soutien accru

Si cet exploit prouve la vitalité du 7ᵉ art malien, il met aussi en évidence le besoin urgent d’un appui institutionnel plus conséquent. Le succès des cinémas nationaux passe par des politiques publiques fortes, un financement stable et une meilleure structuration du secteur.

Ce record de 11 films au FESPACO 2025 doit ainsi être un signal fort pour les autorités maliennes afin de reconnaître et de soutenir davantage leurs talents. Le cinéma est un puissant levier culturel et économique, capable de porter haut les couleurs du Mali sur la scène internationale.

Si cette sélection est une victoire pour le Mali, elle soulève également la question de la structuration du secteur. Fousseny Maiga plaide pour un accompagnement plus soutenu de la part des autorités et des partenaires. « Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de financement adaptés pour encourager la production locale et permettre à nos talents de s’exprimer sur la scène internationale », souligne-t-il.

Les cinéphiles attendent avec impatience la compétition, qui s’annonce féroce, avec une forte participation d’autres grandes nations du cinéma africain comme le Nigeria, le Sénégal et le Burkina Faso.

En attendant le verdict du jury et l’accueil du public à Ouagadougou, une chose est sûre : le cinéma malien vient de franchir une étape importante. Bravo aux réalisateurs et à toute l’industrie cinématographique du Mali !

Y.A C

Commentaires via Facebook :