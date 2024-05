Festival de Somasso : Des retombées économiques

Le Festival de Bélénitougou à Somasso a suscité beaucoup d’engouement pour la Commune et crée un surplus dans ses activités économiques.

Durant les 5 jours de festival, hommes et femmes ont pu écouler leurs produits aux étrangers venus de Ségou, Koutiala, Bla, Sikasso, Côte d’Ivoire et Bamako, pour assister à la rencontre qui constitue un événement culturel de haute portée sur tous les plans et prend ses racines dans la fête traditionnelle du village appelée “Nianaléri”.

Au-delà de son caractère folklorique et les retrouvailles des ressortissants de Somasso et environnants, le Festival de Bélénitougou a été aussi un espace de commerce. L’événement a suscité beaucoup d’engouement dans la ville amplifiant les activités économiques pour le village et l’ensemble de la région.

Aminata Daou est vendeuse de glaces et boissons à Bla. Chaque jour, elle faisait le trajet de Bla à Somasso pour vendre ses marchandises sur la place du Festival. Aux termes des 5 jours, elle n’a pas caché sa satisfaction avec l’augmentation de son chiffre d’affaires.

“Pendant 5 jours, je me suis bien frottée les mains. Je peux dire Dieu merci. Mon chiffre s’est considérablement accru”, nous a confié Aminata avant d’embarquer dans sa camionnette pour Bla.

Safiatou Dembélé est commerçante de mangue à Kadiala, une petite bourgade située à 5 kilomètre de Somasso. Elle aussi a réalisé de belles affaires.

“Avant même que le festival ne commence, les étrangers venus pour l’occasion ont acheté mes mangues comme du petit pain. En l’espace de deux jours, j’ai épuisé mon stock. J’ai dû me réapprovisionner dans un autre village voisin. J’ai pu réaliser de très bons profits pendant ces quelques jours de festival”, a-t-elle expliqué.

Quant à Jean Daou, vendeur de médicaments traditionnels, il s’est réjoui des retombées économiques pour la Commune de Somasso et ses environs surtout pour les femmes qui se battent afin de subvenir à leurs besoins essentiels.

Ousmane Mahamane

(De retour de Somasso)

