La 7e édition du festival Hola Bamako se tiendra du 19 au 20 avril 2024 sur l’esplanade du Palais de la culture avec de nombreuses innovations. L’annonce a été faite le 11 avril dernier, au cours d’une conférence, par l’ambassadeur d’Espagne au Mali, S. E. Antonio Guillen Delgado.

La conférence de presse dédiée au Festival était animée par S. E. Antonio Guillen Delgado, ambassadeur d’Espagne au Mali, en présence de Luis Maria Garcia de Lamas Tapias, 1er conseiller à l’ambassade, et Bandiougou Diabaté, journaliste culturel.

Hola Bamako est un festival de musique initié depuis 2018 par l’ambassade d’Espagne au Mali, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux. C’est une rencontre qui regroupe plusieurs disciplines artistiques et culturelles du Mali et d’Espagne. Selon l’ambassadeur espagnol au Mali, l’objectif majeur du Festival Hola Bamako est de renforcer davantage les liens entre le Mali et l’Espagne. “Je profite de l’occasion pour inviter la population malienne à venir massivement célébrer les musiques malienne et espagnole. A travers ce festival, nous voulons également renforcer le lien d’amitié entre les deux peuples à travers l’art et la culture et particulière la musique. Nous sommes ravis d’offrir un espace où la musique nous unit et nous emmène à vivre des moments inoubliables”, a-t-il précisé.

Le diplomate espagnol a également expliqué le rôle de la musique dans la relation bilatérale entre les deux pays. “C’est un plaisir d’annoncer la 7e édition de ce festival qui promet d’être une expérience inoubliable, remplie de rythme, mais aussi d’émotions pour les communautés maliennes et espagnoles. Il est aussi un espace d’amitié entre les deux pays et un moyen pour promouvoir les talents artistiques des deux pays à travers les concerts géants et des rencontres interculturelles”, a-t-il laissé entendre.

Les artistes invités sont Salif Kéita, comme guest star, Abdoulaye Diabaté, Tiken Jah Fakoly, Iba One, Faty Kouyaté, Lil Dou, Tonton Pal et Binguini Bakhaga et le groupe Las Ginebras, un groupe de rock espagnol.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :