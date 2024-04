Festival international des rails (FIRKA) : La 14ème édition est du 14 au 23 mai à Kayes

Du 14 au 23 mai 2024 va se tenir à Kayes la 14ème édition du Festival International des Rails dénommé FIRKA. Un événement placé sous le patronage du Président du Conseil Régional de Kayes, Bandiougou Diawara, a fait savoir le promoteur de FRIKA Alou Coulibaly au cours de la conférence de presse organisée en prélude de l’événement.

Le festival annuel FIRKA ( festival international des rails) respecte sa tradition, aussi il va se déroulé 14 au 23 mai prochain dans la ville de Kayes précisement sur l’esplanade de la Chambre de Commerce et de l’ Industrie de Kayes. Le promoteur de l’événement Aliou Coulibaly au cours de la conférence de presse organisée à l’occasion, a annoncé le programme ainsi que l’objectif du festival .

A ses dires, cette année le festival innove et promet de belles surprises. Avec le Sénégal comme invité d’honneur à travers son département de Louga, la 14ème édition du FIRKA annonce du riche programme. A ne citer que des visites touristiques, une caravane urbaine, des concerts , des conférences débats, des rencontres B to B entre opérateurs économiques , des compétitions sportives en plus des démonstrations du savoir faire et savoir être de la riche diversité culturelle de la région.

Selon les explications de Alou Coulibaly, le FIRKA est surtout un espace de promotion de culture kayisienne. Un lieu de rencontre, de partage qui met en avant le potentiel socio- culturel et économique de Kayes.

Avec comme marraine Fatoumata Bathouly Niane, et le gouverneur de Kayes le Colonel Major Moussa Soumaré comme président d’honneur, le FIRKA promet de belles festivités à Kayes.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

