«Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines». Les habitants de Koulouninko, un quartier périphérique de la Commune III, ont repris à leur compte cet adage africain.

Ils n’entendent pas s’écarter de certaines pratiques léguées par leurs ancêtres et qui résistent toujours à l’épreuve du temps comme l’organisation de fête traditionnelle dans le quartier chaque année. C’était le cas, samedi dernier, à Koulouninko avec cette rencontre culturelle qui vise à reunir autour d’un idéal commun, mais surtout à implorer les génies pour un hivernage propice.

Cette fête, est une tradition qui remonte à avant 1900. Selon les organisateurs, le but de cette rencontre est de renforcer la paix et la cohésion sociale entre les habitants de Koulouninko eux-mêmes, mais aussi avec les villages ou quartiers voisins pour le développement de la cité.

L’événement a enregistré la participation du chef de quartier, Mamadou Coulibaly dit Madoudjan, en présence du président de l’Association des masques et marionnettes de Koulouninko (AMMK), Sékou Coulibaly, du représentant du maire de la Commune III, Mamadou Traoré, et des notabilités.

C’est une tradition qui s’est transformée en festival.

C’est aux environs de 16h30 que les masques et marionnettes sont apparus pour égayer des festivaliers qui avaient pris d’assaut la grande place publique. Le masque (Nama) a ouvert le bal pour chasser les mauvais esprits afin que la fête soit belle.

Les autres masques, notamment N’tomo, Djitoumou Balla, Soumala, N’yeleni et Kônô ont suivi. Chacun d’entre eux a un rôle spécifique à jouer au niveau de la société. Ces figures ésotériques défendent les causes des hommes et des femmes et protègent le village contre tous les maux de la société. Ils favorisent aussi la bonne récolte.

Le président de l’AMMK a expliqué que c’est une fête traditionnelle à laquelle il est particulièrement attaché. Pour lui, la rencontre est un levier de développement du quartier, ajoutant que ce rendez-vous culturel doit être plus que jamais un vecteur de convivialité et de solidarité entre les âmes de Koulouninko. Et de poursuivre que ce moment de partage et de communion permettra d’accentuer le vivre ensemble des habitants.

Par ailleurs, il a rappelé que Koulouninko est un quartier de la Commune III du District de Bamako avec plus de 5.000 habitants, majoritairement constitués de Bambara.

Le représentant du maire de la Commune lll a rappelé que l’objectif de la fête est de se donner la main, de s’unir, mais surtout de s’aimer, sans lesquels, rien ne pourrait marcher dans la cité, selon lui. Pour la circonstance, les habitants ont fait l’union sacrée autour de leurs marionnettes et masques.

Le chef de quartier de Koulouninko a invité les uns et les autres à s’inscrire dans la paix et la cohésion sociale. Pour lui, une trentaine de villages environnants ont pris part à cette rencontre culturelle. Et de mettre l’opportunité à profit pour saluer la marraine de l’événement, Fatoumata Niane Batouly. Elle n’a pas pu effectuer le déplacement, mais n’a ménagé aucun effort pour la réussite de l’évènement.

