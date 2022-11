Le ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly GUINDO, accompagné du Maire de la Commune rurale de Kalabancoro, Tiécoura Amadou DIARRA, et le promoteur de l’établissement, Bamoussa Magassa, a procédé, le jeudi 24 novembre 2022, à la coupure du ruban symbolique de Luxury Hôtel Lounge de Bakorobabougou. Ce joyau architectural de haut standing est composé de six (06) hébergements au total, avec une (01) street présidentielle, trois (03) streets seniors et des streets juniors.

« L’inauguration de cet hôtel vient s’ajouter à d’autres actions sociales de l’homme vis-à-vis de ma commune et sa population », a affirmé le maire de Kalabancoro, Tiécoura Amadou Diarra. De son point de vue, cet investissement va contribuer au développement économique, local et sectoriel, en luttant contre le chômage des jeunes de la commune VI et du district de Bamako.

Pour le promoteur, l’initiative de la réalisation de cet établissement est réflexive et analysée. « J’ai essayé de créer une chose similaire à ce que l’on voit à l’extérieur comme Dubaï au lieu de voyager pour juste voir des belles images et prendre des belles photos pour faire plaisir à toute la population », a-t-il dit. Le directeur, M. Camara, a fait savoir que le dispositif est composé de 06 hébergements, avec une (01) street présidentielle, trois (03) streets seniors et des streets juniors.

« Dans un contexte de crise multidimensionnelle, la réalisation de cet établissement hôtelier cadre parfaitement avec la politique nationale du gouvernement à travers le ministère en charge du tourisme et de l’hôtellerie, met en œuvre une politique nationale du tourisme domestique », a indiqué le ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo. Selon lui, cette politique nationale a pour but essentiel d’amener les populations du Mali à voyager à l’intérieur du Mali afin de connaître davantage leur pays, tout en bénéficiant naturellement d’une structure d’accueil et d’un hébergement de qualité.

Pour terminer, le ministre Guindo a invité les responsables, notamment le maire et l’ensemble de la population à soutenir et encourager cette initiative, tout en souhaitant ses vœux de succès à l’entreprise en tant que pourvoyeuse d’emplois et un soutien aux familles.

BST

Commentaires via Facebook :