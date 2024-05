Le Musée du Sahel de Gao a célébré avec ferveur la Journée internationale des Musées, placée cette année sous le thème “Les musées pour l’éducation et la recherche”*.

L’occasion pour le musée de mettre en avant son rôle crucial dans la préservation et la valorisation du riche patrimoine culturel de la région, tout en encourageant l’éducation et la recherche dans ce domaine.

Le musée a ouvert ses portes à un large public, attirant des dizaines de visiteurs venus découvrir les trésors qu’il abrite. Une exposition temporaire a été spécialement organisée pour l’occasion, présentant une collection d’objets culturels uniques cédés par des généreux donateurs. Ces objets, issus des rites et pratiques culturelles, des croyances, des us et coutumes, offrent un aperçu fascinant de la vie quotidienne des communautés du Sahel.

Pour compléter cette immersion dans la culture sahélienne, une visite guidée de l’exposition permanente a été proposée aux visiteurs. Cette visite a permis de retracer l’histoire de la région, depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, à travers une collection d’objets archéologiques, d’ethnographie et d’art.

En plus des expositions, le Musée du Sahel de Gao a également organisé des projections de films documentaires sur la culture sahélienne. Ces films ont permis aux visiteurs de se familiariser avec les différentes facettes de la vie dans la région, de la musique et de la danse aux traditions culinaires et à l’artisanat.

La Journée internationale des Musées a été une nouvelle occasion pour le Musée du Sahel de Gao de réaffirmer son rôle essentiel dans la vie culturelle de la région. Le musée s’engage à offrir un espace d’apprentissage et de découverte accessible à tous, tout en contribuant à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du Sahel.

Kanfari Sonni Anass Maïga

