C’est la principale question qui est sur toutes les lèvres, après plus de 2 ans d’entente sans succès. “Personnellement, je ne comprends plus rien dans cette affaire, après avoir passé plus de 2 ans en entente. Et pourtant, j’ai été reçu à Koulouba par un conseiller du président de la République. Nous avons longuement échangé sur le projet. Il m’a dit que le président IBK apprécie cette initiative de réaliser un film sur le Mali : un nouveau regard qui veut dire en langue bambara “Mali Den Kura”. Donc, j’ai déposé le projet. Il m’a dit qu’il va me revenir. Dès lors, plus rien. Alors que toutes les dispositions avaient été prises à notre niveau pour que nous puissions réaliser ce film avec la participation des grands hommes de la culture. Malheureusement, l’attente commence à durer”, nous a confié le réalisateur du film, Souleymane Amadou Cissé de “Sarama Films”, qui a tapé à toutes les portes pour le financement de son film dont le coût s’élève seulement à 22 millions de Fcfa.

“Le Mali : un nouveau regard” ou “Mali Den Kura”, selon le réalisateur, est un documentaire de 45 minutes qui retrace l’évolution de notre société depuis les temps anciens jusqu’en ce 21è siècle et qui tente de donner une réponse à la crise qui a secoué le Mali.

En tout cas, IBK, en tant que champion de la culture en Afrique, doit impérativement trouver une solution afin de financer ce film qui contribuera à sensibiliser la population sur certaines questions, notamment la fondation de la tradition malienne.

El Hadj A.B.HAIDARA

Commentaires via Facebook :