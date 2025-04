L’ambassadeur Antonio Guillen Hidalgo à l’ouverture du festival Hola Bamako 2025 :”Hola Bamako a été bien plus qu’un festival de musique…”

“Nos invités espagnols ont partagé leur art et renforcé davantage les liens culturels entre nos peuples”

Le Musée national de Bamako vient de vibrer au rythme de la bonne musique à travers la 8è édition du Festival Hola Bamako avec la participation d’une brochette d’artistes maliens et espagnols à l’image d’Amatria et María del Toro. A l’ouverture du festival, le vendredi 11 avril 2025, l’ambassadeur d’Espagne au Mali, Antonio Guillen Hidalgo, s’est dit heureux de l’organisation de cette manifestation culturelle surtout que 2025 a été décrété Année de la culture par les autorités maliennes. Voici le discours intégral du diplomate espagnol en cette occasion.

C’est un véritable plaisir de vous accueillir à la huitième édition du festival Hola Bamako, une initiative culturelle qui, année après année, s’affirme de plus en plus comme symbole d’union, de joie et de convivialité entre nos communautés.

Cette année, notre festival prend un sens tout particulier car, comme vous le savez tous, l’année 2025 a été déclarée par les autorités maliennes Année de la Culture au Mali. C’est précisément dans cet esprit de célébration culturelle que nous avons choisi le slogan «Taama ni badenya», qui signifie «Le voyage c’est la vie». Et quoi de mieux que d’entreprendre ce voyage main dans la main avec nos chers frères et sœurs maliens, avec lesquels nous partageons non seulement la passion pour la musique, mais aussi une façon similaire de concevoir la vie, pleine de joie et d’optimisme.

Cependant, aujourd’hui est également un jour empreint de nostalgie. Nous nous souvenons avec affection et profond respect du regretté Amadou, une figure aimée et incontournable de la musique malienne. Son héritage restera vivant dans chaque note, dans chaque chanson qui résonnera durant ce festival et au-delà.

Je tiens particulièrement à souligner la présence de nos artistes maliens invités, dont le talent et le dévouement enrichissent considérablement cette rencontre. De même, souhaitons chaleureusement la bienvenue à nos invités espagnols, Amatria et María del Toro, qui viennent partager leur art et renforcer davantage les liens culturels entre nos peuples.

Au cours de cette semaine, Hola Bamako a été bien plus qu’un festival de musique. Nous avons organisé des activités de formation liées à la musique, à la danse et également à l’apprentissage de l’espagnol, contribuant ainsi à renforcer les liens culturels et humains.

Je ne saurais conclure sans adresser mes plus sincères remerciements à tous les sponsors et collaborateurs qui ont rendu possible cette merveilleuse rencontre culturelle. Merci de croire en la force de la culture comme instrument de paix et d’entente !”

Festival international Hola Bamako :

La 8e édition a tenu toutes ces promesses avec la prestation des artistes maliens et espagnols !

La 8e édition du festival international “Hola Bamako” s’est déroulée du 11 au 12 avril dernier au Musée national avec la participation des milliers de festivaliers. Des artistes comme Oumou Sangaré, Koko Dembélé, Mariam Bah, Poupée Arby, Baba Salah, Levizy 501, Maria Toro de l’Espagne et le Groupe espagnol “Amatria” ont offert du beau spectacle au public, pendant deux nuits de concerts.

Initiée depuis 2008 par l’ambassade du Royaume d’Espagne au Mali, l’édition 2025 du festival international Hola Bamako a tenu toutes ces promesses. Au fil des années, ce grand rendez-vous de la jeunesse est devenu un événement culturel incontournable aujourd’hui, eu égard à sa qualité organisationnelle.

Du 11 au 12 avril dernier, l’esplanade du Musée national a vibré au rythme de la bonne ambiance, à travers des concerts géants avec de grosses pointures de la musique malienne. Parmi les artistes invités figuraient en bonne place deux grands artistes espagnols. Il s’agit de la flutiste Maria Toro et du groupe “Amatria”. Parlant des artistes nationaux, Oumou Sangaré, Koko Dembélé, Mariam Bah, Poupée Arby, Baba Salah, Nampé Sadio et le jeune rappeur Levizy 501 étaient au rendez-vous. Moussa Coulibaly, inspecteur des impôts, s’est dit très heureux de participer à ce festival. “Le festival Hola Bamako est devenu aujourd’hui l’un des meilleurs événements culturels au Mali. Il ne cesse de prendre de l’ampleur à chaque édition. Chaque année, j’ai un ami à l’ambassade d’Espagne au Mali qui m’invite à assister avec ma famille à ce grand rendez-vous culturel. Je dis tout simplement bravo à l’ambassade d’Espagne au Mali et ses partenaires pour leur professionnalisme à faire de ce festival une manifestation culturelle de référence”, a-t-il expliqué.

Accompagné par quelques membres de sa famille, Drissa Bagayoko, médecin dans un grand hôpital de Bamako, a indiqué que Hola Bamako est un endroit de brassage de culture. “Ce festival est un endroit parfait de rencontre. Nous sommes ici, il y a des Maliens, des Espagnols et les ressortissants d’autre pays européens. Les Espagnols dansent sous le rythme des chansons maliennes et nous aussi faisons pareil avec la musique espagnole. Nous sommes en train de fêter dans la joie avec nos frères blancs. En tout cas, je viens de passer un très bon week-end avec les grands artistes”, a-t-il fait savoir.

Présent durant les deux jours du festival, S. E. M. Antonio Guillen Hidalgo, ambassadeur d’Espagne au Mali, a rappelé que l’objectif du festival est de renforcer davantage les liens entre le Mali et l’Espagne. “Je salue la participation des Maliens à ce festival. A travers cette manifestation culturelle, nous voulons également renforcer le lien d’amitié entre les deux peuples à travers l’art et la culture et particulière la musique. Nous sommes ravis d’offrir un espace où la musique nous unit et nous emmène à vivre des moments inoubliables”, a-t-il exprimé.

Mahamadou Traoré

Coopération Culturelle Mali- Espagne: L’Ambassadeur Antonio Guillen Hidalgo et le Directeur des Affaires Culturelles de l’AECI, Santiago Herrero

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme M. Mamou Daffé a reçu en audience, ce vendredi 11 avril 2025, Antonio Guillén Hidalgo, Ambassadeur du Royaume d’Espagne au Mali et le Directeur des Affaires Culturelles de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement, M. Santiago Herrero.

La Délégation espagnole a félicité le Ministre pour sa nomination et a salué la décision présidentielle de décréter 2025 comme Année de la Culture au Mali par Son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État, conformément à sa vision de faire de la culture le pilier pour bâtir le Mali nouveau.

Les échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération culturelle entre le Mali et le royaume d’Espagne. L’Ambassadeur et le Directeur ont réitéré la volonté du royaume d’Espagne de renforcer la coopération culturelle avec le Mali, avec des projets de coopération en perspective.

Pour sa part, le Ministre Daffé a salué l’engagement du Royaume d’Espagne à continuer de soutenir et de renforcer la coopération culturelle entre les deux pays. Il a réaffirmé que l’accompagnement du Ministère de la Culture ne fera pas défaut pour une coopération culturelle dynamique entre le Mali et l’Espagne.

