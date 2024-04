Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, M. Redouwane Ag Mohamed Ali, parrain du Fesmama 31eme édition : « C’est un très grand plaisir de revenir à Markala pour parrainer une autre activité après avoir parrainé la 4ème promotion du Centre MUSO JIGI… »

Sous le haut parrainage de monsieur le ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, M. Redouwane Ag Mohamed ALI, s’est tenu à Markala ce vendredi, 12 avril 2024, la 31ème édition du Festival des Masques et Marionnettes de Markala (FESMAMAS). C’était en présence des autorités administratives et politiques, les forces de défense et de sécurité, les festivaliers et l’ensemble des populations de Markala.

Après les mots de bienvenue du maire de Markala, le parrain dans son allocution a tout d’abord salué la population de Markala pour sa mobilisation et son accueil qui illustre hautement l’hospitalité légendaire de cette partie du Grand Mali.

‘’Oui, c’est, en effet, pour moi, un très grand plaisir de revenir à Markala en si peu de temps pour parrainer une autre activité d’une aussi grande notoriété après avoir parrainé, le 4 décembre 2023, la 4ème promotion du Centre MUSO JIGI dont il m’a été fait l’immense honneur d’en porter le nom. A cet effet, je renouvelle ma profonde reconnaissance à Madame la Directrice MUSO JIGI, ainsi qu’à l’ensemble de son staff’’, se réjoui-t-il.

A ses dires, cette cérémonie révèle un caractère très particulier car, elle évoque une mutation, le passage d’un âge à un autre, sinon mieux, l’interaction établie entre l’homme et son milieu naturel.

A travers ce Festival des masques et marionnettes, Markala a su innover en immortalisant de façon ludique et festive, des pratiques ancestrales de portée culturelle incommensurable, ajoute-t-il.

‘’Cette fête rituelle, pratiquée depuis des temps immémoriaux dans les communautés bambaras, bozos, markas et somonos de Markala, qui se caractérise par des danses avec des masques, des tam-tams et des chansons interprétées par des danseurs et des marionnettistes, a conquis la reconnaissance à la fois nationale et internationale pour se voir inscrite par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité’’, explique le ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire.

En effet, poursuit-il, comment ne pas être fasciné devant la richesse et la profondeur de ces pratiques séculaires, où la symbolique, à décrypter derrière chaque masque et chaque marionnette, renvoie à un apprentissage initiatique dont seuls les Markalais détiennent les secrets ? Il est dit que chacun des masques et marionnettes symbolise le lien sacré entre l’homme et la nature, à travers la représentation d’un animal particulier incarnant des vertus spécifiques de la société. Au cours des cérémonies initiatiques, les jeunes garçons reçoivent les connaissances et l’instruction nécessaires pour se préparer au passage à l’âge adulte.

Moussa Ibrahim

Source : NOTRE VOIE

