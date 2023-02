LE SG Du ministère en charge de la culture à propos du FESPACO : « Le Mali se dit prêt mais, l’argent fait défaut»

Devant les émissaires des autorités burkinabés, Hamane Demba Cissé, secrétaire général du département en charge de la Culture, a assuré que le Mali est prêt pour participer au Fespaco, comme pays invité officielle.

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) est l’un des plus grands festivals de cinéma africains. Créé en 1969, il se déroule tous les deux ans à Ouagadougou, au Burkina Faso

Pour cette édition 2023, La Délégation générale du FESPACO a dévoilé la sélection officielle prévue pour se tenir du 25 février au 4 mars 2023. Pour cette 28è édition, le Pays des Hommes intègres a porté son choix sur le Mali comme pays invité d’honneur. Un honneur !

A quelques jours de l’ouverture de cette grande manifestation continentale, une délégation du Burkina Faso, conduite par Bétamou Fidèle Tamini, secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et le Délégué général du Fespaco, Moussa Alex Sawadogo ont séjourné à Bamako.

Dans les locaux du département de la Culture, les hôtes, sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Culture du Mali, Hamane Demba Cissé, ont animé une conférence de presse, le 13 février 2023. Les émissaires du président du Faso ont passé en revue l’état des préparatifs du Fespaco, le choix du Mali comme pays invité d’honneur…

Sur le choix du Mali comme pays invité d’honneur, Bétamou Fidèle Tamini, secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, dira que ce n’est pas à tout hasard qu’ils ont porté leur choix sur le Mali. « C’est un choix de raison qui vient renforcer nos capacités à agir ensemble et la volonté des dirigeants de faire de cet axe, un axe porteur d’espoir et de progrès. Le choix du Mali trouve tout son sens aussi, dans l’engagement des Maliens à faire du Fespaco ce qu’il est aujourd’hui : un festival de renom. Que serait en effet le Fespaco sans l’immense Souleymane Cissé ? Que serait le Fespaco sans Cheikh Oumar Sissoko? », s’est-t-il interrogé.

A la question de savoir pourquoi ce choix tardif alors que le nom d’un autre pays avait été cité dans les coulisses ? M. Tamini a tenu a précisé « qu’aucun pays n’avait été retenu officiellement et que plusieurs choix étaient sur la table. Quand on a saisi les autorités maliennes, ils n’ont pas hésité a confirmé d’être que le pays soit invité d’honneur ».

Le secrétaire général du ministère de la Culture du Mali, Hamane Cissé, a affirmé que « Le Mali n’a pas été surpris pour le choix et l’honneur porté sur lui par les autorités du Faso. A ses dires, le département a même fait une communication verbale et cela a été entérinée par le gouvernement afin que le Mali mérite cette place ». M. Cissé a aussi souligné qu’ils vont tout faire pour donner les moyens pour y arriver. Et de rassurer « Nous sommes prêts pour relever le défis ».

Volonté oui, l’argent fait défaut

Il faut dire que malgré les assurances du secrétaire général du ministère de la Culture du Mali pour une meilleure participation du Mali, les moyens financiers font toujours défaut. A ce jour, le ministère des Finances a mis à la disposition du CNCM que le quart du budget demandé. Comment cela est-il possible ? A moins d’une semaine de l’ouverture de la manifestation, où c’est l’honneur du Mali sera en jeu le gouvernement malien n’arrive toujours pas à mobiliser les moyens financiers.

Le ministre des Finances doit se rappeler de l’enjeu de la participation malienne au Fespaco. Surtout quand il est pays invité d’honneur. Au-delà du cinéma, c’est l’image du Mali qui en dépendra.

Sanou doit se rappeler que s’il y a un secteur dont le Mali peut bien être fier, c’est bien celui de la Culture. Le Président de la Transition est personnellement interpellé.

Le Fespaco, c’est 1200 films visionnés, 170 films sélectionnés, 35 pays représentés. Notre pays tentera de hisser le drapeau national avec 6 films toutes séries confondues. Dans les séries TV, le Mali sera représenté par un film. Dans la série « Animation » (16 films), par 4 films. Sur les 14 films réservés au Panorama, un représentera le Mali. Sur 32 films de la compétition « Fespaco Shorts », le Mali sera représenté par un film.

Parmi les membres des jurys, le Fespaco a fait le choix de quelques maliens. Il s’agit d’Abdoulaye Konaté (jury long métrage fiction), André Diarra (jury d’écoles). Toumani Sangaré (Serie TV et animation). Boubacar Gakou Touré figure sur la liste des participants à Yennenga post production documentaire.

