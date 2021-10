Pour son accompagnement dans la réussite de leur exposition des arts et de la culture : La Scnac offre un trophée Ciwara à Abdou Coulibaly

La Société coopérative nationale des arts et de la culture (Scnac) a organisé, du 5 au 20 octobre 2021 au Musée national, une exposition des arts et de la culture. L’objectif de cet évènement était de promouvoir le savoir-faire national et faire découvrir le talent de nos artisans à travers le monde. Au cours de l’évènement, les membres de la Scnac ont offert un trophée Ciwara à Abdou Coulibaly, président de l’association “Siguida Yeelen” du Mali pour son accompagnement dans la réussite de l’exposition.

La cérémonie d’ouverture de l’exposition était présidée par Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, en présence d’Abdou Coulibaly, président de l’association Siguida Yeelen du Mali et parrain de l’événement ; Mamadou Traoré, chargé de projet de la Société coopérative nationale des arts et de la culture (Scnac), ainsi que plusieurs acteurs du secteur des arts et de la culture du Mali.

Pendant dix (10) jours, les artisans Maliens ont montré leur savoir-faire à travers des expositions d’œuvres d’art afin de rehausser davantage l’image de la culture malienne à travers le monde. En plus des expositions d’art, il y avait des prestations d’artistes, un défilé de mode, des séances de dégustation de plats du terroir et des projections de films.

Selon le chargé de la Scnac : “Depuis quatre (4) ans, nous sommes sur cet évènement. Il est important de souligner que l’exposition est basée sur les armoiries, mais autour de cela, il y a la maroquinerie, le bogolan, la bijouterie. Aujourd’hui, les gens ignorent qu’est-ce qu’une armorie. Je profite de l’occasion pour remercier le président de l’association Siguida Yeelen. Cette association n’a pas de grands moyens, mais son président a pu essuyer nos larmes. Nous étions dans le besoin lorsque nous commencions cet évènement et le président de l’association Siguida Yeelen nous a bien accompagnés”, dit-il.

Pour sa part, le parrain de l’évènement, M. Abdou Coulibaly, s’est dit très heureux d’accompagner les artisans du Mali. “Mes remerciements vont à l’endroit des organisateurs. Au niveau de Siguida Yeelen, nous ne ménagerons aucun effort pour les soutenir financièrement, mais avec également des conseils. Notre association a été créée pour ce genre de cause, c’est-à-dire accompagner les idées de projets avancés par des groupements, des mouvements et des regroupements pour le développement du pays. Les arts et la culture sont l’un de nos objectifs. Le secteur des arts et de la culture apporte une contribution à hauteur de 12 à 15% du PIB du pays. Je pense que ce secteur mérite une attention particulière. C’est un secteur qui emploie 40 à 46% de population active et qui emploie 52% de femmes maliennes et il mérite d’être soutenu en commençant par le gouvernement”, a-t-il laissé entendre.

Très ému, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a précisé que les artisans maliens brillent par leurs produits artisanaux de qualité. ” Au cours de cette exposition, nos artisans ont fait voyager le Mali à travers le monde entier. C’est l’occasion pour moi de leur rendre un vibrant hommage et de saluer leur savoir-faire. La mise en place de cette coopérative est un bel exemple qui mérite d’être suivi “, a-t-il précisé.

Cette cérémonie d’ouverture a été l’occasion pour les membres de la coopérative de remettre des trophées Ciwara au ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme et au parrain de l’évènement, Abdou Coulibaly, pour leur accompagnement aux artisans du Mali.

Mahamadou TRAORE

