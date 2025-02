Première Foire Internationale Multisectorielle de l’AES au Mali : Un budget prévisionnel de 625 millions de FCFA !

La Foire multisectorielle AES déroulera du 23 avril au 3 mai 2025. Le pactole prévu pour l’organisation de ce méga rendez-vous du donner et du recevoir dans l’espace sahélien est de 625 millions de FCFA !

La liste des actes posés depuis le 6 juillet 2024 à Niamey-Confédération AES, passeport AES, visa communautaire Liptako – ne cesse de s’allonger. Outre la force unifiée AES de 5000 hommes, se déroulera du 23 avril au 3 mai la foire multisectorielle AES. Pour cette foire, les organisateurs ont prévu un budget de 625 millions de FCFA. Pour mobiliser cette somme, ils comptent sur leur patriotisme, les sponsors, la vente des stands et les institutions désireuses les accompagner.

Présidée par Boukaré Kiemtoré du Burkina Faso, qui avait à ses côtés Mme Maïga Sadio Traoré du Mali, Alioune Shérifou Al-Hassane du Niger et Idrissa Coulibaly du Mali, respectivement 1re vice-présidente, 2è vice-président et Secrétaire Général non moins porte-parole du comité, la conférence de presse ayant consacré le lancement officiel des activités du Comité d’Organisation de la Foire internationale Multisectorielle de l’AES, (FIMAES-MALI 2025) s’est tenue le lundi 10 février 2025 dans la Salle de Presse du Centre International des Conférences de Bamako (CICB).

Pour Idrissa Coulibaly, les ressortissants de l’AES et de la diaspora se sont retrouvés pour mutualiser les idées et les efforts qui ont abouti aux préparatifs de l’organisation de la Foire internationale Multisectorielle de l’AES, dénommée FIMAES MALI 2025 sur fonds propres, sous le thème : « AES, le dynamisme Economique, Culturel et Social d’une ère nouvelle».

Pour rappel, le 18 octobre dernier à Bamako, les ministres du Commerce de l’AES s’étaient réunis autour du président Assimi Goïta, dans le but de créer un cadre de coordination, d’actions pour booster l’économie de l’espace de cette nouvelle entité sous- régionale, renforcer la résilience financière de ses entreprises et promouvoir ainsi son développement économique durable.

A l’en croire, la FIMAES-MALI 2025, concernera les secteurs de l’Agriculture, l’Elevage, la Culture, l’industrie, l’Artisanat, le Commerce les Mines les Finances les Services le Tourisme le Textile, l’Energie renouvelable etc.

Le porte-parole n’a pas manqué de faire la lumière sur les objectifs de cette foire en vue : la contribution au rayonnement international de l’espace confédéral, la découverte des merveilles, du potentiel des productions et de productivité de l’espace, une visibilité et une lisibilité des activités-phares des entreprises et leur dynamisme, bref la promotion du brassage culturel entre les peuples de l’AES.

Répondant aux questions des journalistes, Idrissa Coulibaly a communiqué un budget de 625 millions de FCFA sur lesquels 325 millions sont déjà mobilisés par les ressortissants de l’AES et la diaspora.

Il a été demandé aux médias de servir de relais dans la promotion commerciale du Made in AES à travers les différents canaux et réseaux.

A ce jour, l’AES peut se réjouir de ses avancées vers ses objectifs: la Confédération validée depuis le 6 juillet 2024, le passeport biométrique, le visa communautaire Liptako, le tarif douanier communautaire, la suppression du tarif roaming télécom entre le Burkina le Mali et le Niger, l’actualité AES synchronisée des trois pays au journal télévisuel du soir, la force de sécurité unifiée AES de 5000 hommes en gestation, bientôt la Foire internationale Multisectorielle de l’AES-FIMAES-MALI 2025.

Première du genre, cette foire sera tournante. Le comité d’organisation de l’AES a exprimé sa gratitude à l’endroit des ambassadeurs des partenaires stratégiques dont la Fédération de Russie, la Chine, la Turquie, l’Iran, l’Inde. Idem pour les cadres et élus consulaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali, du Conseil National du Patronat, le Gouverneur du District, le Président de la Délégation Spéciale du District de Bamako, le Directeur du Centre International des Conférences de Bamako.

Mohamed Koné & Drissa Togola

