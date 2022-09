Les organisateurs des rencontres de Bamako ont annoncé la tenue de la 13ème édition qui aura lieu du 8 décembre 2022 au 8 février 2023 à Bamako.

La 13ème édition des rencontres de Bamako, biennale artistique de la photographie africaine, selon l’équipe d’organisation, se tiendra dans divers lieux de Bamako pendant deux mois et mettra l’accent sur la multiplicité, la différence, le devenir et l’héritage. Placé sur le signe de la multiplicité, cette biennale artistique et de la photographie invite les artistes, les conservateurs, les chercheurs les personnes de tous les horizons à réfléchir collectivement à des multiplicités d’être et de différence. Cette édition se différencie des précédentes éditions avec la mise en place d’un comité de conseillers curatoriaux. Lequel, présidé par un directeur artistique, contribuera à la réflexion sur le programme et les projets spéciaux. Outre, il aura la lourde tâche de participer à la sélection des artistes de l’exposition panafricaine à l’issue de l’appel à candidature.

Selon le délégué général de la biennale de la photographie, près de 75 personnalités artistiques du monde de l’art africain ont été invitées à contribuer à la multiplicité de cette édition. Le Mussé National du Mali est retenu par les organisateurs comme le principal site de la Biennale. D’autres espaces culturels de Bamako tels que la Maison africaine de la Photographie, le Mussé du District de Bamako, le Mémorial Modibo Keïta, l’Institut Français de Bamako, le Conservatoire des arts et métiers multimédias Balla Fasséké Kouyaté et le Lycée Bâ Aminata Diallo.

Le chef de la coopération Suisse, Patrick Etienne, qui a pris part à la conférence d’annonce de la tenue de cette édition de la photographie, a indiqué que malgré la crise sociopolitique et sécuritaire, les Rencontres de Bamako constitue un évènement phare qui donne de la visibilité au Mali. « C’est formidable que malgré le contexte politico-sécuritaire que les évènements majeurs comme la biennale artistique de la photographie puisse se dérouler au Mali », a –t-il dit. Et le Chef de la délégation de l’Union Européenne, Bart Ouvry, de poursuivre en réaffirmant le soutien des 27 de l’Europe au rayonnement de la culture malienne. « L’UE croit à la culture parce qu’elle estime que c’est par elle la réconciliation entre les malien va venir », a déclaré Bart Ouvry, soulignant que la culture est le moteur de l’économie et un véritable trésor national. Enfin le ministre de la Culture et de l’artisanat et du Tourisme, Andogoly Guindo, a salué le retour des rencontres de Bamako en déclarant que c’est un centre d’échanges entre les professionnels de la photo , collectionneurs, les artistes.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

