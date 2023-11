Salon International de l’Artisanat du Mali : Les activités de la 4è édition lancées lundi dernier !

Prévu du 23 novembre au 3 décembre 2023, au Parc des Expositions de Bamako, la cérémonie de lancement officiel du Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA) a eu lieu, le lundi 30 octobre 2023 au Centre International des Conférences de Bamako, sous la présidence du ministre de l’Artisanat, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière, Andogoly Guindo.

C’est avec comme thème «L’artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d’intégration des peuples et de croissance économique» que se déroulera, du 23 novembre au 3 décembre 2023, au Parc des Expositions de Bamako, la 4è édition du Salon International de l’Artisanat du Mali sous le Haut patronage de Colonel Assimi Goïta.

Il s’agira, pendant cette douzaine de jours, de célébrer l’artisanat malien dans un espace de promotion de talents locaux, créer un espace de partage d’expériences entre les artisans maliens et étrangers afin de renforcer les relations de fraternité et d’amitié entre leurs pays. «Le salon International de l’Artisanat du Mali a été initié, grâce à une volonté politique affichée des plus hautes autorités de notre pays, pour créer un espace de rencontres et d’échanges d’expériences entre tous les acteurs maliens et d’étrangers du secteur en vue de la promotion des activités artisanales sur le plan national, régional, voire international», a laissé entendre le ministre dans son discours de lancement. La concrétisation de cet esprit, se manifeste par le fait que le Burkina Faso est le pays invité d’honneur de cette édition. « Ce pays frère a répondu toujours à nos sollicitations, comme ce fut le cas lors de la récente Biennale, à Mopti ».

Des concours seront organisés à l’intention des exposants, dans le but de détecter et de récompenser les meilleurs artisans avec le Prix du Meilleur Stand-pays, le Prix du Meilleur Stand-Région, le Prix de la Créativité, le Prix de la Meilleure femme artisane, le Prix du Meilleur jeune artisan.

Dans le but d’atteindre une participation-record, le ministre a annoncé l’attribution des Stands à des prix abordables pour permettre, dit-il, aux artisans locaux d’y accéder. Et cela compte tenu de la situation socio-économique qui prévaut dans le pays. Ils seront composés de : Stands-pays, de Stands-Régions et de Stands individuels.

Le ministre a aussi sollicité l’accompagnement de la presse pour la réussite de l’événement, dont le financement est assuré par le budget national et les contributions des partenaires et des sponsors comme Orange Mali, à hauteur de 800 millions de FCFA. Ce montant, selon lui, est loin d’être atteint. Aussi, lance-t-il un appel aux partenaires à faire confiance aux artisans maliens et à les accompagner, car l’artisanat est aussi un domaine d’investissement.

Broulaye Koné Stagiaire

