La salle de conférence du Gouvernorat de Bamako a abrité, ce jeudi 09 janvier, la cérémonie de signature de la Convention portant règlementation de l’affichage publicitaire extérieur. La cérémonie, présidée par le ministre de la Communication, a enregistré la présence du Représentant du ministre de l’Administration territoriale.

-Maliweb.net- Professionnalisé le secteur de la publicité; identifier les acteurs; identifier les supports ; améliorer pour les collectivités les recettes de la publicité extérieure. Tels sont, selon Sidi Dagnoko, entre autres les objectifs de la convention signée par tous les acteurs. Le président du Groupement professionnel des Agences de communication du Mali (Gpac) ajoute que ce document définit désormais les supports conformes et met fin au désordre dans ce secteur. «La publicité doit embellir et contribuer à salir nos villes», a conclu Sidi Dagnoko.

Le secteur de la publicité extérieure a connu un développement fulgurant à Bamako et environs. Cela s’est traduit par l’implantation anarchique de panneaux de formats divers, statiques et souvent dynamiques et très lumineux, le long de toutes les artères de la capitale.Ces panneaux, a informé le ministre Yaya Sangaré, sont devenus des instruments accidentogènes. Parce que, reconnaît,le ministre de la Communication, «quand l’esprit est sur ces panneaux, l’œil n’est pas toujours sur la route».

Aux termes de la présente convention «Aucun acteur ne devrait plus pouvoir installer des dispositifs publicitaires sur le domaine public sans avoir obtenu au préalable une autorisation en bonne et due forme de la Commission d’implantation». Composée d’un représentant du Gouvernorat de Bamako, de la Mairie du District de Bamako, des Mairies des six Communes de Bamako, de Kati et Kalabancoro et de 03 représentants Groupement Professionnel des Agences de communication et Régies Publicitaires, la commission délivrera le certificat de conformité des supports.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

