Vient de paraitre : ‘’Les Blouses blanches à l’indépendance du Mali’’ du Pr Bah Keïta

En présence d’un parterre de personnalité du monde de la médicine dans toute sa composante et des proches, le Pr Bah Keïta a procédé au lancement de son ouvrage intitulé ‘’ Les Blouses blanches à l’indépendance du Mali : vies et œuvres’’, le samedi passé, au mémorial Modibo Keïta.

Cette œuvre historique qui rappelle les premières années de l’intégration de la médicine occidentale intitulée : ‘’ Les Blouses blanches à l’indépendance du Mali : vies et œuvres’’ est le produit du professeur Bah Keïta. Cet agrégé en pneumologie est un haut fonctionnaire de l’organisation mondiale de la santé, auteur plus de 100 articles publiées dans les revues internationales, qui a enseigné et continue d’enseigner dans plusieurs facultés de médecine africaines. Dans cet ouvrage, il replonge ses lecteurs dans un voyage à travers les temps coloniaux. Il décrie la vie et les œuvres des premiers médecins, pharmaciens, sages-femmes, les infirmiers et infirmières, ainsi que les assistantes sociales africains.

Une période, dit –il, marquée par des nombreuses maladies telles que les maladies infantiles, infectieuses, les épidémies… Un véritable voyage dans le passé, où l’on recouvre la vie et les œuvres des premiers acteurs de la médicine occidentale. Leurs parcours scolaires et professionnels y est décrit en détails tirés des témoignages et des archives. Ce moment charnière de la vie marquée par des médecins africains est pleine d’embûches et d’anecdotes des hommes intègres qui, avec peu moyen, parvenaient à réaliser des grandes choses. Un livre qui s’adresse aux dirigeants actuels, à la jeunesse et à la nouvelle génération des professionnels de la santé pour qu’il en fasse un référence pour relever les défis du secteur de la santé.

« Le Mali des années 60 était parvenu à consacrer 15% de son budget à la santé », a rappelé le Pr Bah Keïta, qui a déploré le manque de vision des dirigeants pour le secteur de la santé après 60 ans d’indépendance. Contrairement à cette période, dénonce-t-il, le Mali consacre de nos jours seulement moins de 7% du budget national au secteur santé dont un médecin pour plusieurs milliers d’habitants. Toute chose que l’auteur-agrégé en pneumologie a dénoncée en interpellant les décideurs du Mali à augmenter le budget de la santé et à faire de la santé de la population une priorité des priorités.

Le lancement de l’ouvrage a été marqué par les témoignages de nombreuses personnalités issues du monde de santé. Lesquels ont salué les qualités littéraires de l’auteur et n’ont pas d’éloges sur le Pr Bah Keïta que le Dr Yacouba Toloba, responsables de l’unité pneumologique de l’hôpital Point-G, a résumé en trois qualificatifs :’’ humble, modeste et plein d’abnégation’’.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

