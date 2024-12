Réaffirmant l’engagement irrévocable du Niger, du Burkina Faso et du Mali à quitter la Cédéao, le général Tiani a appelé les Nigériens à l’unité et à la résilience pour bâtir un Niger souverain et prospère, dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel.

À la veille des célébrations de l’indépendance du Niger, le général Abdourahamane Tiani, chef de l’État, a prononcé un discours dans lequel il a réaffirmé l’irréversibilité de la décision du Niger, du Burkina Faso et du Mali de quitter la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). « Il s’agit d’une décision irréversible, car longuement et mûrement réfléchie. Elle s’inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement », a-t-il déclaré.

Cette déclaration intervient alors que la Cédéao, lors de son sommet ordinaire tenu dimanche au Nigéria, a pris acte de la sortie effective des trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) à compter du 29 janvier 2025. Cependant, l’organisation sous-régionale a décidé d’accorder un délai supplémentaire de six mois aux trois États pour revenir sur leur décision.

Dans ce cadre, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue togolais, Faure Gnassingbé ont été désignés pour mener des discussions avec les autorités des trois pays concernés, afin de tenter de trouver une issue favorable.

Le général Tiani a assuré que cette décision, prise dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel (AES), ne conduirait pas au chaos. « Le Niger et notre Confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest-africaine », a-t-il ajouté. Samedi, le collège des chefs d’Etat de l’AES a annoncé l’ouverture des frontières de la Confédération aux ressortissants de la Cédéao.

