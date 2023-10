Sanctions criminelles : comment la CEDEAO se ridiculise à la face du monde

Depuis plus de deux mois, les populations du Niger sont privées d’électricité, de médicament, de nourriture ainsi que des produits de première nécessité. La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en violation de ses propres textes, a décidé d’infliger un blocus total au Niger. L’objectif affiché par les responsables de l’organisation communautaire est de pousser le peuple déjà affligé par la pauvreté à se révolter contre le régime militaire qui a pris le pouvoir après le renversement sans effusion de sang de Mohamed Bazoum.

Le caractère inhumain de ces sanctions a poussé les Nations Unies à demander à la Cedeao de revoir sa copie afin que le Niger puisse bénéficier de l’aide humanitaire. L’attitude de la CEDEAO visiblement dépassé par les évènements, loin de régler le problème, augmente les souffrance des populations classés parmi les plus pauvres du monde. L’évolution de l’actualité internationale marquée par la guerre en Israël démontre une fois de plus la cruauté des dirigeants de la CEDEAO envers les population d’un Etat membre.

Depuis le 07 octobre 2023, Israel est frappé une série d’attaques spectaculaires perpétrées par les milices du Hamas . Des centaines d’Israéliens (900 le bilan non exhaustif) ont été tués dans des conditions atroces. Plus de 100 citoyens israéliens sont pris en otage sans compter les blessés qui affluent dans les hôpitaux par milliers. En représailles Israël lance depuis dimanche des missiles sur la bande de Gaza. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou a décidé d’assiéger la bande de Gaza, privant plus de 2 millions de femmes et enfants d’électricité, d’eau et de gaz. Tout en compatissant à la peine du peuple israélien, les Nations Unies ont qualifié de crime de guerre, la décision d’Israël.

« L’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire », a déclaré le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk dans un communiqué.

Et pourtant c’est la même situation que la CEDEAO impose à 25 millions d’habitants du Niger qui vivent enclavés entre le désert au Nord les pays de la CEDEAO hostiles au sud.

Pour rappel, les sanctions de la Cedeao vont au-delà de la fermeture des frontières. Il est également ordonné :

– la Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l’UEMOA et le Niger, y compris celles impliquant les produits pétroliers, l’électricité, les biens et services

• – le gel des avoirs financiers et monétaires de l’État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l’UEMOA.

• Le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l’UEMOA.

– La suspension de toute assistance et transaction financière en faveur du Niger par les institutions de financement de l’UEMOA, en particulier la BOAD, entre autres.

Qu’est ce qui peut justifier ces sanctions extrêmes et inédites prises contre les populations du Niger ? Comment les pays africains soutenus par la France peuvent-ils prendre des décisions aussi graves qui mettent en danger la vie de millions de femmes et enfants innocents. Les assassinats barbares commis par le Hamas en Israel ne sont-ils pas aussi graves que le coup d’état sans effusion du sang intervenu au Niger ? Les pays africains sont-ils obligés d’être leurs propres bourreaux ? Combien de Nigériens doivent mourir affamés pour que Bazoum sauve son fauteuil ?

Et pourtant la France qui motive les pays membres de la CEDEAO à prendre des décisions extrêmes contre le Niger fait partie des Etats de l’Union Européenne qui s’opposent au gel de l’aide de l’UE à la Palestine après le massacre de Hamas.

L’histoire retiendra que ces sanctions inhumaines ne font pas l’unanimité au sein de la Cedeao. Pour le Togo déjà opposé fermement à l’intervention militaire de la Cedeao au Niger, les sanctions n’arrangent en rien la situation. Le ministre des affaires étrangères du Togo le Professeur Robert Dussey l’a souligné dans une lettre adressée au président de la commission de la Cedeao, Omar Alieu Touray le 15 septemre 2023. « Je voudrais vous assurer de la disponibilité des autorités compétentes togolaises à faciliter le travail des agences humanitaires des Nations Unies qui apportent une assistance vitale aux populations vulnérables dans ce contexte de crise politico-sécuritaire accentué par la mise en œuvre de sanctions communautaires », a écrit le chef de la diplomatie togolaise. Bonsoir chez vous. Source: https://www.toutafrica.com/

