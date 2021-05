Actualité des opérations de la force Barkhane

SITUATION MILITAIRE DU THÉÂTRE

En coopération avec les différentes armées partenaires, les forces armées sahéliennes poursuivent leurs efforts dans la région dite des « trois frontières » en menant des opérations de harcèlement dans le Gourma et le Liptako.

ACTIVITÉ DE LA FORCE

 La Force Barkhane de retour à Douentza, dans l’ouest du Gourma malien

Le 16 mai 2021, le Chef d’état-major général des armées malien, le général Omar Diarra et le général de division Conruyt, commandant la force Barkhane, se sont rendus sur le terrain à la rencontre des soldats des Forces armées maliennes (FAMa) et du Groupement tactique désert (GTD) Bison en opérations. Ils ont félicité les soldats pour le travail accompli sur le terrain et ont pu constater les avancées acquises pour le retour à la sécurité et la stabilité dans cette région. Effectivement, depuis plusieurs semaines, les forces ont été engagées, sous une forte chaleur, dans des opérations conjointes dans l’ouest du Gourma malien. Les soldats ont conduit des missions de reconnaissance

autour de la route nationale 16, de Nokara jusqu’à Douentza, en passant par le nord et le sud des monts Agapéthé, pour débusquer des Groupes armés terroristes (GAT). Au cours de ces missions, ils ont, en particulier, démantelé un lieu d’entraînement et de formation djihadiste dans la région de Nokara où se trouvaient aussi des enfants. Cette situation n’est malheureusement pas nouvelle : les terroristes recourent à de jeunes hommes, voire des enfants, pour surveiller leur territoire de prédation. Cependant, la tendance à l’enrôlement et l’endoctrinement de la jeunesse par les GAT pour mener des opérations de combat se confirme. Le 11 mai dernier, pendant une opération à proximité d’Hombori, les soldats français et maliens ont été pris à partie par un GAT. Les soldats français et maliens ont poursuivi leur progression vers l’ouest. Ils ont reconnu la forêt de Gana. Ils y ont saisi et détruit un pick-up, deux motos, quatre armes légères et plusieurs moyens de transmissions.

Dans chaque ville et village traversés, les FAMa ont pu établir un lien direct avec la population et les chefs locaux, signe d’une situation qui se stabilise, notamment à Douentza.

 Le piégeage, mode d’engagement privilégié de l’ennemi en forêt de Serma Du 10 au 18 mai 2021, le GTD Douaumont a été engagé avec des compagnies FAMa en missions de reconnaissance dans la forêt de Serma, à l’ouest d’Hombori, dans le Gourma malien. Si quelques GAT restent actifs dans cette zone, il ne semble plus exister ni de camp d’entraînement ni de plots logistiques majeurs. Les soldats ont retrouvé et saisi cinq motos et des munitions. En revanche, durant cette opération, ils se sont retrouvés confrontés à sept incidents impliquant des engins explosifs improvisés (EEI). Dans cette région aussi, le minage continue à être utilisé comme mode d’action privilégié par un ennemi évitant le combat. Heureusement ces incidents n’ont pas causé de dommages.

 La Force Barkhane sur tous les fronts avec son groupement commando. Alors que ses GTD étaient engagés dans l’ouest du Gourma malien, la Force Barkhane avait déployé son groupement commando plus à l’est pour des patrouilles de recherche et d’action dans la profondeur, dans la région d’Erafaroundje, entre In-Tillit et N’Daki, espace d’avant-garde des zones refuges ennemi. Les commandos ont mené plusieurs actions successives qui leur ont permis de découvrir un campement ennemi, de neutraliser plusieurs GAT et de saisir un stock important de ressources : 7 motos, 11 armes légères d’infanterie, 1 mitrailleuse lourde, 3 postes radio et des téléphones.  Poursuite de l’internationalisation de Takuba avec l’arrivée des Italiens Le 20 mai 2021, une délégation italienne emmenée par monsieur Lorenzo Guerini, ministre de la Défense et le général Enzo Vecciarelli, chef d’état-major des armées italiennes, s’est rendue sur la Plateforme opérationnelle de Gao pour rencontrer le général commandant la Task Force Takuba. Cette visite visait à suivre l’avancée des travaux préparatoires à l’arrivée prochaine du contingent italien au sein de la Task force européenne.  Sorties air hebdomadaires (bilan du 19 au 25 mai inclus)

Les avions de la Force Barkhane ont réalisé 112 sorties, parmi lesquelles 16 sorties chasse, 45 sorties ISR et 51missions de transport ou de ravitaillement. Suivez l’actualité de la Force Barkhane sur Facebook : https://www.facebook.com/Barkhane/ Contact relations publiques : [email protected]

Commentaires via Facebook :