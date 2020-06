Communiqué de presse: La maison de la presse exprime sa solidarité agissante à Malick Konaté

COMMUNIQUE DE PRESSE



La #Maison de la #Presse, inquiète de la montée en flèche de l’intimidation, de la menace et de l’agression dont certains s’arrogent le droit au Mali au mépris de l’Etat de droit et de la dignité humaine, met en garde les auteurs de ces pratiques contre tout attentat contre des journalistes et bloggeurs.

La Maison de la presse exprime sa solidarité agissante à #Malick_Konaté, journaliste et président de l’Association des Blogueurs du Mali (ABM), victime de menaces et d’intimidations de la part d’une citoyenne et d’un membre de sa famille.

A l’instar de l’ABM, la Maison de la presse réitère que M. Konaté n’a fait que son travail de journaliste dans les règles de l’art ; que son rôle n’est pas de plaire ou de déplaire, mais de tremper la plume dans la plaie ; qu’au demeurant, des voies de recours légales s’offrent au citoyen qui se sent lésé par des articles dans la presse ou des publications sur les réseaux sociaux.

La Maison de la presse interpelle les autorités du pays sur ce cas afin de prévenir tout dérapage.

La Maison de la presse profite de cette circonstance malheureuse pour inviter l’ensemble de la corporation à avoir une pensée émue pour Birama Touré, journaliste au Sphinx, disparu depuis le 29 janvier 2016, sans aucune trace jusque-là.

Ensemble soutenons nos confrères brimés d’ici et d’ailleurs pour que chaque journaliste ou bloggeur n’ait pas son tour chez le coiffeur !

Bamako, le 23 juin 2020

Le président de la Maison de la presse

Dramane Kone Aliou

