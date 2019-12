Dans le cadre de la promotion d’un milieu de vie assaini et de la lutte contre les maladies vectorielles dont la Dengue, le paludisme, la fièvre jaune, la Fièvre Lassa, la peste…, le Ministère de la Santé et des Affaires sociales, à travers ses services techniques (la Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique et la Direction Régionale de la Santé du District de Bamako), organise du 16 au 23 Décembre 2019, une campagne de désinsectisation et de dératisation dans les 6 communes du District de Bamako et environnants.

Le ministère de la Santé et des Affaires Sociales rassure l’opinion publique que le mode d’emploi des produits utilisés dans le cadre de cette opération fait qu’ils n’auront pas d’effet nocif sur la santé des populations.

Toutefois, le ministère de la Santé et des Affaires Sociales rappelle que la consommation des rats et autres insectes tués par les insecticides est fortement déconseillée.

Le ministère de la Santé et des Affaires Sociales sait compter sur la collaboration et la bonne compréhension de tous pour la réussite de cette opération.

Bamako, le 15 Décembre 2019

P/Le Ministre/P.O

Le Secrétaire Général P.I

Dr Mohamed BERTHE

