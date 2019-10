En réponse à la question si l’URD est vraiment de l’opposition, une interrogation que vous vous êtes posé dans un de vos posts sur votre page Facebook, que vous avez pris le soin de largement partager sur plusieurs supports en ligne. Je vous confirme M. Kébé que l’Union pour la République et la démocratie est la référence au Mali en matière d’opposition politique républicaine.

Pour vous, la seule présence dans l’administration malienne de certains militants du parti, même s’ils sont parmi les cadres valables du pays, devrait lui ôter son statut de parti d’opposition.

Certains fils du Mali doivent alors être frappés d’ostracisme dans l’administration parce qu’ils militent à l’opposition ? La constitution et la loi portant statut de l’opposition condamnent cela donc ?

Kébé, en homme éclairé, vous n’êtes pas sans savoir que ce sont des lois qui organisent le processus électoral, de l’organisation des scrutins à la proclamation des résultats jusqu’à la prestation de serment du vainqueur. Vous êtes au courant, nous n’en doutons point, que les missions, les privilèges et les avantages du président de la République, des chefs et membres des autres institutions de la République sont précisés par des textes législatifs et réglementaires qui en constituent le socle juridique.

À l’instar du président de la République, le législateur malien a jugé utile d’adopter la loi N°2015-007/ DU 4 MARS 2015 PORTANT STATUT DE L’OPPOSITION POLITIQUE. Une loi qui a abrogé celle du 13 juillet 2000.

Cette nouvelle loi, adoptée au nom du peuple malien, qui a consacré l’institution du statut de Chef de file de l’opposition, a fait un pas important vers la responsabilisation de l’opposition en lui trouvant des ressorts susceptibles de renforcer son indépendance vis-à-vis du pouvoir en place.

En effet, cette loi permet à l’opposition d’être politiquement reconnue, juridiquement protégée et a, en conséquence, spécifiée sans aucune ambiguïté ses droits et ses devoirs.

L’URD a décidé librement et sans aucune forme de pression d’inscrire ses actions dans l’opposition depuis le début de la législature en cours entamée en janvier 2014 sous l’égide de la loi de 2000 relative à l’opposition, une loi plus vieille que l’URD qui a été créée en 2003. L’URD n’a pas attendu l’institution du statut de chef de file de l’opposition et l’octroi des avantages liés à cette fonction pour s’inscrire dans l’opposition. Le parti y était déjà et ça vous le savez.

Aussi, il importe de rappeler que des privilèges et autres avantages sont accordés aux responsables du pays dans le souci de les protéger afin qu’ils accomplissent dignement et en toute indépendance les charges de leur fonction. Bénéficient de ces avantages : le président de la République, les membres du gouvernement, les présidents de nos institutions, etc.

Cette même préoccupation a poussé le législateur à vouloir protéger les responsables de l’opposition de la même façon. Ce qui lui a fait accorder des moyens légaux pour qu’elle puisse mieux s’organiser, et qu’elle dise la vérité, et toute la vérité au peuple concernant la gestion du pouvoir.

Souvenez-vous Monsieur Kébé que nous sommes en guerre, vous l’avez mentionné, c’est pourquoi nous, nous continuons à dénoncer la mauvaise utilisation des ressources allouées aux forces armées et de sécurité. Après chaque attaque contre les positions de l’armée contre les populations civiles, nous le rappelons.

Par ailleurs, selon l’article 3 de la loi nº98–012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l’Administration et les usagers des Services publics : «Aux termes de la présente loi, l’Administration comprend : – les services de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ; – les organismes exerçant une mission de service public.»

Toutes les Maliennes, tous les Maliens jouissant d’une probité morale incontestable et d’une compétence avérée doivent contribuer au meilleur fonctionnement de l’Administration. C’est pourquoi aucune discrimination fondée sur l’opinion politique ne doit être tolérée dans le fonctionnement de l’Administration.

Pourquoi alors le militantisme de certains devrait les empêcher de contribuer au bon fonctionnement de l’administration publique ? Pourquoi ?

Tout comme vous, l’URD se soucie très sérieusement de la préservation des maigres ressources du contribuable malien. C’est pourquoi elle continue de dénoncer toutes les tentatives et tous les actes de dilapidation de l’argent public. Ni vous ni nous ne devons avoir la prétention de détenir seuls le sens de la mesure.

Nous continuons de nous souvenir de la bonne appréciation que vous avez faite de nos actions. Nous avions pensé que c’est en connaissance de tout ce qui précède que vous avez décidé librement de soutenir très activement le candidat Soumaïla Cissé de l’URD lors de la dernière élection présidentielle en vue de provoquer l’alternance démocratique telle que prônée par les dispositions légales précitées. L’occasion est bonne pour vous réitérer nos sincères remerciements et nos chaleureuses félicitations pour tous les efforts consentis.

Nous restons, comme toujours, entièrement à votre disposition pour toute information nous concernant, et cela vous l’avez toujours su.

Macké Diallo

