Décidément, l’actuel chef du gouvernement n’aura jamais de repos que lorsqu’il entrera au paradis pour services inestimables de qualité rendus à la patrie Mali. Certes, l’adage bien vieux dit que nul n’est prophète chez soi, mais il est tout autant établi que les nations sont toujours reconnaissantes à leurs dignes fils qui ont apporté à travers d’actions diverses des plus-values à leurs pays ; les nations les célèbrent et leur rendent des hommages éternels en leur érigeant des monuments, en baptisant des voies en leurs noms, etc. Le pauvre Dr. Choguel aura inévitablement telle distinction, mais je crains, à titre posthume, si ce n’est pas part les Maliens, ce serait Dieu, qui est témoin de tout à chaque instant, qui la accordera. L’histoire a enregistré le transfèrement des cendres de nombre de grands hommes dans des Panthéons et autres mausolées, parfois ramenées de loin, parce que la patrie ne peut jamais restée ingrate.

En 47 ans de vie, à cheval donc sur deux générations de la République du Mali qui en compte 63, je puis affirmer que jamais Premier ministre a été attaqué avec véhémence que Dr. Choguel Kokalla Maïga. Cible des partis politiques du Mouvement démocratique de 1991 pour avoir voulu, avec un certain courage, reprendre l’héritage du défunt régime de l’UDPM de Général Moussa Traoré, action audacieuse pour laquelle il a expliqué, alors qu’il n’était que jeune trentenaire, qu’il faut capitaliser ce qui a été bon à cette époque puisque tout n’a certainement pas été mauvais, il est demeuré visé au cœur trente ans après. Pourtant, il n’a cessé de dire tout le temps, à qui veut l’entendre, qu’il n’a vu le Général Moussa Traoré la première fois que le 12 mars 2002, soit 11 ans après sa chute, contrairement à ceux qui ont travaillé avec lui ou qui sont connus des Maliens grâce à lui, voire célèbres pour beaucoup d’entre eux : Alpha Oumar Konaré, Zoumana Sacko, ATT, Birus, Anatole Sangaré, Colonel Bakary Coulibaly, etc. On épluchera les journaux et les émissions de radio et de télévision de 1991, on ne trouvera personne qui lui a apporté le démenti, le plus moins cathodique qu’il soit, sur cet épisode qui n’est pourtant pas anodin. C’est que l’homme n’est pas habitué à jeter des paroles contestables en l’air. Mais quelque chose va se révéler, un an après cette rencontre avec Général Moussa Traoré. En 2012-2013, Cheick Modibo Diarra, pourtant beau-fils de GMT et Premier ministre de la transition, a fait huit mois à la Primature sans jamais accepter de recevoir Choguel, alors même qu’il a accordé des audiences à tous les Chefs de Parti. Un fait, une réalité, une lecture des relations de Dr. Choguel avec l’UDPM, avec la famille de Général Moussa. Mais voilà, le bon Dr. Choguel n’est toujours pas au bout de ses peines. Pour avoir dirigé le soulèvement populaire du M5-RFP qui a eu raison du régime d’IBK, il a été replacé à nouveau dans la ligne de mire des partis du Mouvement démocratique de 1991, qui perdaient alors, avec l’intervention des colonels, la mainmise absolue qu’ils avaient sur l’Etat qu’ils avaient pourtant fragilisé au point de lui faire perdre des pans entiers de son territoire, en détruisant l’armée nationale et usant de la délinquance financière et de la corruption. Nommé Premier ministre le 07 juin à la faveur de la rectification de la transition, Dr. Choguel subit depuis des assauts d’une incroyable virulence. Son départ est devenu indiscutable pour les partis politiques comme un programme de société. Il est qualifié de PM clivant, destructeur et encore. Même des membres du CNT, organe législatif de la transition, l’agressent régulièrement, pour ne pas dire qu’ils complotent contre lui. A quoi bon ? Sa reconduction à la tête du nouveau gouvernement, dans un climat chauffé par ses ennemis, après celle intervenue suite à sa maladie, montre que le Président de la Transition l’a encore en estime, en tout cas que Goïta, le numéro 1, estime dans sa stratégie pour le futur que son PM n’est pas une orange pourrie à jeter, je peux me tromper.

Bref, ce qui me désole le plus est l’animosité quasi cancéreuse que ne cesse de développer l’ancien ministre Seydou Traoré, Seydou le Criquet, qui ne l’emporte en rien sur Dr. Choguel. Un écrivain français disait que quand une fripouille se mêle de raisonner, tout est perdu. Autant la nation malienne devra éternellement une fière chandelle à Dr. Choguel, autant ce Seydou-là, qui devrait normalement pourrir en prison pour ses frasques dans l’affaire des criquets, ne deviendra même pas une pièce oubliée dans un coin de musée, il ne sera juste qu’un anonyme marqué de l’image du criquet. Deux questions me taraudent l’esprit. Pourquoi c’est ce Seydou Traoré qui croit détenir le magistère de la République, distribuant sans cesse des directives adressées au Président de la Transition sous forme de suggestion ? Pourquoi réclame toujours que Dr. Choguel soit remercié et qu’il soit remplacé, toujours, par le ministre d’Etat chargé de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Colonel Abdoulaye Maïga ? Et pourtant, et sans doute avec un cynisme calculé, il ne cesse d’affirmer que Dr. Choguel est le meilleur politicien de leur génération. Qu’est-ce qu’un meilleur politicien de toute une génération si ce n’est celui-là qui a su organiser les masses pour imprimer à la marche en avant de son pays ? La victoire du M5-RFP, matérialisée par les Colonels, en est la preuve éclatante. L’on comprend que Seydou Traoré soit aujourd’hui grisé, ce qui l’amène à la folie de croire à la pertinence absolue de ses foucades. Il vient de proposer ses services aux ministres qui n’ont pas eu le bonheur de rester dans le gouvernement du 1er juillet 2023 (sic !). L’homme Seydou Traoré est bien connu. Tous ceux qui l’ont connu dans la vie gardent de lui de très mauvais souvenirs. Aux plans psychologique et social, on peut comprendre la damnation de son âme, malheur qui fait qu’il est privé du bonheur d’échanger avec une progéniture qui devrait avoir maintenant bien grandi, malheur aussi de manquer la douce caresse avec des petits enfants. Mais, même dans pareille mésaventure, des hommes nobles se comportent en vertu, loin de l’hystérie qui met régulièrement Seydou Traoré en mouvement contre autrui qui l’emporte de loin sur lui.

Seydou le Criquet, nuisible comme les criquets migrateurs, souffre beaucoup du chômage. Après son passage dans le gouvernement d’ATT, d’où il est sorti marqué par l’affaire du Criquet, il n’a pu reprendre son bureau d’études installé à Bamako. Ancien chef de projets, super ministre avec ATT, président de la CENI, observateur international des élections (excusez du peu), il en est maintenant à rogner ses ongles à Ségou de retraite où il gère un minuscule cabinet de conseil/consultation qui grignote quelques marchés de l’État. Il veut être ministre à nouveau, mais il semble être bien condamné à une triste retraite. Autre chose à savoir sur Seydou le Criquet. En 2009, il dresse le bilan de 9 ans de ATT et, dans un bric à brac, il soutient la thèse selon laquelle une rébellion ne peut prospérer au Mali. Piètre analyste vite démenti par le passé et le présent. On peut comprendre que son but, aujourd’hui, est simple: diaboliser Choguel aux yeux des militaires, notamment le Colonel Assimi Goïta, pour être dans leurs bonnes grâces. D’où l’épouvantail d’un Gbagbo qui a liquidé un Général Gueï Robert comme un Choguel qui finira immanquablement par liquider un Colonel Assimi Goïta. Plus effroyable cynisme ne peut être ventilé au Mali ! Il insinue aussi que Dr. Choguel ne peut être comparé au Président Modibo Keïta qui n’a vécu que de son salaire d’enseignant parce que que l’actuel Premier ministre a eu à affronter des audits.. Eh bien, comparaison n’a jamais été raison et les temps ont leurs réalités. Oui, des audits ont été commandités contre Dr. Choguel. Le Premier ministre d’une transition, Diango Cissoko, a bien écrit au Vérificateur général (Végal) pour auditer sa gestion. Que Seydou Traoré publie les résultats. En attendant, qu’il sache qu’après trois d’audit de sa gestion à l’AMRTP dans l’espoir de le salir, Choguel a été non seulement blanchi mais félicité par le Végal pour la rigueur dans sa gestion. Cerise sur le gâteau, Dr. Choguel a laissé dans les caisses de l’AMRT 60 milliards de francs CFA. Qui, de 1960 à nos jours, a réussi un tel résultat ? Mais que sont devenus les 60 milliards ? Question pour Seydou Traoré pour un examen de passage à la vertu. Si l’on compare les états de services rendus au Mali par l’ensemble des ministres de 1960 à aujourd’hui, Dr. Choguel se classerait premier. Que qui a les preuves contraires l’apporte.

Parlons de comparaison avec le Président Modibo Keïta. Il va s’en dire que Dr. Choguel demeure au peloton de tête des brillants élèves que le Mali a connus. Sur ce point, il mérite bien d’être le vrai le vrai fils de Modibo Keïta, premier à Goré, et de son aîné Ibrahim Boubacar Keïta, premier de l’AF au BEPC tous les deux dans le cycle avant baccalauréat. Oui, Dr. Choguel détient toujours dans l’histoire de notre pays la meilleure note d’admission au baccalauréat malien avec 18,94. Il est sorti majeur de sa promotion en Russie avec le diplôme de Docteur-Ingénieur en Télécommunication spécialisé en satellites. Une gloire pour le Mali, une gloire pour l’Afrique. Au moment où l’Occident lui veut le plus grand mal pour avoir œuvré à la refondation de son pays, des insignifiants, génies de malheur ne cessent de tirer sur lui. Le temps presse, mais je reviendrai Monsieur le Directeur de publication.

Mamoudou Sissoko

Diaspora MPR France-Europe

Chargé des relations extérieures

18 Rue du Professeur Calmette

95530 La Frette Sur Seine

