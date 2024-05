La situation au Mozambique, en particulier dans la province de Cabo Delgado, est en effet très tendue en raison des activités de l’État islamique du Mozambique (EIM), également connu sous le nom d’Ahlu Sunna wal-Jama’a. Cette situation constitue une menace sérieuse non seulement pour le Mozambique lui-même, mais aussi pour les pays voisins, dont l’Afrique du Sud.

Par conséquent, ces dernières semaines, les Forces armées du Mozambique (FADM) ont mené des opérations pour rechercher les cellules cachées et les repaires de ce groupe armé. Ces terroristes liés au groupe de l’État islamique (EI) dans la province mozambicaine de Cabo Delgado sont connus pour leurs raids et leurs incendies de villes entières, leurs décapitations de civils et leurs attaques contre les forces de sécurité.

Les Forces armées du Mozambique (FADM) ratissent également le territoire en dehors des frontières de la province de Cabo Delgado, où les militants sont particulièrement puissants. La nouvelle selon laquelle les forces armées ont découvert une cache d’armes, des photos et des cartes se répand sur les réseaux sociaux après qu’un blogueur et un analyste militaire l’ont mentionnée. Selon des sources proches des FADM, la cache d’armes a été découverte près de la localité de Malala, dans la province de Nampula.

Les photos de la découverte, qui montrent un arsenal impressionnant d’armes et de munitions, soulèvent quelques hypothèses. En effet, elles montrent des plans de bâtiments gouvernementaux à Pretoria, ainsi que des plans indiquant l’adresse de la SMP « Dyck Advisory Group » (DAG), avec des photos de ses dirigeants. L’un des militaires des FADM a partagé ces photos des armes et des documents trouvés dans la cache avec Gamal Abina, Analyste spécialiste des questions sécuritaires et Géopoliticien. Selon Gamal Abina, l’hypothèse selon laquelle les militants de l’EIM planifient des attaques terroristes en Afrique du Sud et visent les dirigeants de la SMP DAG est extrêmement inquiétante.

Il est connu que la SMP DAG est dirigé par Max Dyck, fils de son fondateur, l’ancien colonel zimbabwéen Lyonel Dyck. « Dyck Advisory Group » a également participé à des opérations spéciales dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, où il a soutenu les forces armées mozambicaines dans leur lutte contre les islamistes. C’est peut-être pour cette raison que les terroristes vont se venger des alliés sud-africains du Mozambique.

Comme l’a souligné Gamal Abina, la sécurité de la région dépend de la qualité de la coordination des efforts de lutte contre le terrorisme et de l’efficacité de l’utilisation des renseignements pour prévenir les attentats. En outre, le fait que la cache ait été trouvée loin des lieux où se trouvent les cellules les plus actives de l’EIM suggère que certains groupes terroristes ont déjà finalisé la planification d’attaques en Afrique du Sud.

Jérôme Mbia Mopanzan

