Nous vivons dans un contexte de grandes difficultés de maîtrises des informations. Toutes sortes de rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, allant des plus “absurdes” aux plus “folles” en passant par les “vraisemblables”.

Entre INFO et INTOX, nouvelles et anciennes INFO, vraies et fausses ALERTES, etc., il est de la plus haute importance que les Autorités aient de très bonnes infos, et cela en temps utiles.

Cela nécessite de RENFORCER la “Veille Stratégique”. Une équipe pluridisciplinaire de spécialistes et d’experts dans différents domaines, chargés de veiller sur le pays : sécurité, relations internationales, informatiques et technologies de communication, etc. Ils examinent les faits, les documentent, cherchent, analysent et décryptent des informations pour les Dirigeants. Ils formulent des recommandations et aident à la prise de décisions.

Sauvegarder la “souveraineté d’un pays” a toujours été un défi très difficile à relever. Et il l’est de plus en plus dans un contexte de grandes évolutions technologiques, de difficultés de maîtrises des informations et surtout de “déstabilisation”.

Comme le dit notre Hymne national, l’ennemi a plusieurs visages : il est de l’intérieur comme il est de l’extérieur. Il a plusieurs portes d’entrée : sécuritaire, politique, économique, sanitaire et même humanitaire.

La lutte pour la sauvegarde de la souveraineté est un combat de longue durée, pratiquement sans fin. Qui n’a pas entendu parler de la ” guerre de 100 ans” ?

Il n’existe donc pas de” Sur-Homme” pour assurer la sauvegarde de la souveraineté nationale.

Seuls des systèmes de gestion du pays dotés de Grandes Structures comme les “Veilles Stratégiques” ont permis à de nombreux pays d’assurer leur Souveraineté.

En comparant la Gestion stratégique des Entreprises à celle de l’État, il faut se méfier des périodes d’incertitude de “ni guerre – ni paix”, de “négociations”, de “réflexions et d’attente en vue de faire un choix”, etc.

Elles sont très dangereuses. On a tendance à “baisser la garde” et offrir des “situations de restauration de la confiance” rompue, qui peuvent être exploitées par l’autre partie.

Ensuite, comme il est humainement toléré de changer d’avis, un “allié” pourrait devenir “adversaire” ou vice-versa, un adversaire pourrait devenir un allié.

Ce sont des spécialistes en Sociologie, Relations internationales, Géopolitique, et autres experts de l’équipe de “Veille Stratégique” qui peuvent détecter et anticiper ces genres de volte-face.

Notre souhait est que le pays puisse sortir rapidement de ces “périodes d’attente” très inconfortables, tout en refusant toutes propositions de solutions inacceptables, en somme, en sauvegardant sa “souveraineté”. /.

Siné DIARRA

Expert comptable Essayiste.

Commentaires via Facebook :