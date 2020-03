Dans le cadre de la commémoration de son 12ème anniversaire, la société Aminata Konaté a organisé une cérémonie grandeur nature qui a réuni autour de son PDG Boureima Doumbia, l’ensemble des représentants des régions, de la sous-région et de nombreux partenaires.

En prélude à cette fête, les responsables de Bara Musso, en collaboration avec Bara.com, ont organisé un dîner Gala le vendredi 06 mars à l’hôtel Sheraton de Bamako. Le discours d’ouverture a été prononcé par Mme Djenebou Mariko, Directrice marketing communication.

Lors de ce diner Gala, une projection sur l’historique de la société Aminata Konaté a été présentée à l’assistance. Ce court métrage retrace l’ascension fulgurante de la société tout en retraçant les difficultés traversées.

Parmi les premiers responsables de Bara Musso, Sekou Traoré, Directeur commercial, a joué un rôle prépondérant. Mme Kouyaté Mariam Coulibaly, qui s’occupe de Sugu Bara Musso avec à la clé plusieurs postes occupés, est également à saluer. Quant à Awa Diallo, Directrice de Bara.com, a également imprimé sa marque. C’est ensemble qu’ils ont surmonté les difficultés en compagnie du PDG Boureima Doumbia. Puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne, ils forment aujourd’hui un groupe uni et solide.

Prenant la parole, le PDG chaleureusement salué et remercié son personnel et ses partenaires. A l’attention des femmes et des jeunes du Mali, il a lancé sa phrase favorite : «Prenons-nous les mains et non les pieds afin de pouvoir avances».

L’un des temps forts de cette cérémonie aura été la coupure du gâteau d’anniversaire et la remise du tableau de reconnaissance aux chefs de département de Bara Musso.

Fête des employés

La journée du samedi a été consacrée aux employés de la société Aminata Konaté. Lors de cette journée, plusieurs personnalités étaient présentes au Palais des Sports pour accompagner le PDG et l’entreprise à fêter ses 12 ans. Selon le PDG, la société Aminata Konaté est représentée dans 10 pays qui étaient tous présents à la fête d’anniversaire.

Il est important de noter que le personnel de Bara Musso a saisi l’occasion pour remettre un tableau de reconnaissance au PDG. Une manière pour les employés de le remercier pour la création des nombreux emplois créés au sein de l’entreprise (boutiques, Sugu, Kokadjiè, cabinet médical, transit, sécurité entre autres).

Enfin, le tirage de la tombola organisée au profit du personnel a fait cinq heureux. Chacun d’eux est rentré avec un téléviseur.

K DOUMBIA

Commentaires via Facebook :