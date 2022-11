Après Sefeto et Kita, c’était au tour de Toumoundala d’accueillir la 3e édition de remise de kits scolaires aux meilleurs élèves. Au total, 75 élèves issus de cinq établissements, notamment les écoles fondamentales de Farabala 1 et 2, de Diatala, Toumoundala et l’école privée Kennedy ont été primés. Placée sous présidence du préfet de la région de Kita Djibi Diawara, la cérémonie de remise a réuni le chef de village de Toumoudala, l’ex député Mamadou Tounkara dit Doh, le maire de la commune de Kita-Nord, Cheickna Keita, et les représentants respectifs des patrons de la CMDT et de la BDM-SA, ci-devant : Boureima Sanogo et Moriba Doumbia. Etaient également autour de l’administrateur de la filiale ouest, Moro Diakité, patron de la filiale Ouest, Moro Diakité, les élèves, les parents d’élèves, les enseignants et les directeurs des 5 établissements. L’événement a été agrémenté par une manifestation folklorique et un sketch présenté par la troupe “Sabouyouma” dirigé Bemba Amara Diabaté dit TOS. A travers sa représentation de quelques minutes, la troupe a sensibilisé les producteurs de coton sur les dangers liés à l’utilisation des emballages vides des pesticides et le travail pénible des enfants. Et depuis des banderoles des élèves réclamaient aux autorités de la transition des classes ainsi que des maîtres. En tout cas on pouvait voir des salles en paille. Et selon les témoignages d’une élève de la 6 année, l’école fondamentale de Toumoudala, souffre de manque d’infrastructures et de personnel pour un effectif pléthorique.

Des doléances que le maire de Kita Nord, Cheickna Keita, a d’ailleurs porté dans son adresse où il remercie la CMDT et son partenaire BDM-SA pour avoir créé de la concurrence entre les élèves et incité à l’excellence dans les établissements de la commune au passage.

Au nom des récipiendaires, Hilarie Hellina de l’école Kennedy a remercié à son tour les donateurs avant de demander à ses camarades d’en faire bon usage des donations.

Quant au patron du pôle exploitation de la BDM, Moriba Doumbia, il a mentionné que sa structure, en tant que banque citoyenne, s’intéresse à tous ceux qui contribuent au développement de notre pays et du domaine social en l’occurrence. Et de relever que la CMDT, avec 22% des exportations de notre pays et 15% du produit intérieur brut, est un pôle d’attraction économique qui touche 4 millions de personnes. «Nous sommes des financiers certes, mais de plus en plus la BDM est en train d’intégrer volontairement toutes les responsabilités sociétales dans notre travail», a-t-il clamé, indiquant que sa présence s’explique par une volonté d’aider à la scolarisation de la population jeune à être scolarisée. Et d’inviter au passage les producteurs de coton à ne pas oublier la culture des produits vivrières afin de faire face à l’auto-suffisance alimentaire. Il a également rassuré que la BDM restera auprès de la CMDT pour développer le maraichage ainsi que l’organisation et l’implication des femmes dans la production des cultures vivrières. Quant aux doléances formulées par le maire, notamment la clôture de l’établissement et la construction de classes, il dira qu’elles ont été bien notées.

Et l’administrateur de la filiale ouest, Moro Diakité, de rappeler que la CMDT, par-delà sa vocation principale de production agricole, contribue également ainsi qu’au développement local aux côtés du partenaire BDM-SA, avec la conviction que tout développement passe par l’appui à l’éducation et du social. Une remise de kits pour encourager les meilleurs élèves est capitale, explique-t-il, en soutenant que «si produire techniquement est bon, produire socialement est encore meilleure. C’est pourquoi, la CMDT veut s’inscrire dans la durabilité par un clin d’œil à l’éducation, au maraîchage, au genre ainsi qu’aux couches les plus vulnérables, a-t-il laissé entendre.

A noter qu’une cérémonie similaire de remise se reproduira au niveau de chacune des filiales

Amidou Keita

