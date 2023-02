Concours de l’ONG Santé Diabète : Moussa Samba Diallo, journaliste au quotidien Le Républicain, remporte le premier prix

L’ONG Santé Diabète et ses partenaires, notamment la Fédération Nationale des Diabétiques du Mali (FANADIM), l’ONG walé, l’Association malienne de lutte contre le diabète, ont récompensé des journalistes sur la qualité de leur production durant l’année 2022. Ce mardi 31 janvier 2023, à la maison de la prévention du Diabète, les lauréats du concours ont été récompensés. Cinq meilleures productions ont été primées lors de la cérémonie officielle de proclamation des résultats et de la remise des prix aux lauréats.

Moussa Samba Diallo, journaliste au quotidien Le Républicain, a remporté le premier prix, entre la période de février 2022 à avril 2022, et Mahamane Maïga du journal le Scorpion a été deuxième. Entre la période de novembre 2021 à janvier 2022, Oumou Fofana s’est classée première et Diakalia Dembélé du journal le 22 septembre a été deuxième. Entre la période de mai à juillet 2022, Adja Fatoumata Traoré du journal l’Annonceur est arrivée première. Tous ont été récompensés par une attestation et une enveloppe symbolique. Organisées par l’ONG Santé Diabète et ses partenaires, ces récompenses ont pour but d’inciter les journalistes du réseau à produire des articles de qualité sur la sensibilisation du public cible afin de réduire l’impact du diabète au sein de la population malienne.

Parlant au nom du Directeur général de l’ONG Santé Diabète, Aly Soumountera, le Directeur de l’ONG Walé, a félicité les lauréats et les a exhortés à redoubler d’effort pour remporter les prix qui seront mis en jeu au cours de l’année en cours. Soumountera a décortiqué les facteurs de risque du diabète et a fait savoir qu’il va de pair avec l’hypertension artérielle. Il a ajouté que le diabète est incurable et que ceux qui ont contracté la maladie vivront avec. Il a informé que le diabète est la première cause d’amputation au Mali.

A ses dires, de l’ouverture du centre de traitement de diabète de l’hôpital du Mali, en juin 2019, à nos jours, une centaine de patients souffrant de la pathologie ont été amputés. Il a révélé les inquiétantes prévisions de l’OMS sur la maladie qui annoncent que d’ici 2035, une personne sur dix sera malade du diabète dans le monde et que 316 présentent le risque de développer un diabète de type 2 avec des conséquences fâcheuses dans les pays à revenus faibles comme le nôtre. Conscients du danger imminent que représente la maladie, le Mali et ses différents partenaires ont engagé une farouche lutte qui a fait du Mali une référence dans la sous-région.

A ses dires, l’arbre ne doit pas cacher la forêt, et les efforts doivent continuer afin de gagner du terrain sur la maladie. Il a invité les Maliens à contrôler leur alimentation afin d’éviter les risques de contracter le diabète. Par ailleurs, il a signalé qu’environ 6% de la population malienne vivent avec le diabète. Enfin, il a invité les Maliens à aller faire le test pour connaître leur statut, car pour lui, beaucoup de gens vivent avec la maladie sans le savoir.

Madiassa Kaba Diakité

