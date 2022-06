Le samedi 25 juin 2022 s’est tenue à la Faculté des sciences et technique, la finale nationale du concours « Ma Thèse en 180 secondes » organisée par le Bureau National de l’Agence Universitaire de la Francophonie au Mali. Abou Sidibé est lauréat du premier prix, il remporte un ordinateur portable et d’autres cadeaux.

La finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes-MT180 » a mis en compétition 16 candidats. La présidence du jury était assurée par le Pr Famakan Oulé Konaté professeur d’enseignement supérieur à la retraite. Et la première place est revenue à M. Abou Sidibé suivi de Mme Ramata Diop (deuxième) et Mohamed Sékou Simpara qui occupe le 3ème rang ainsi que le 4ème rang au titre du prix du public.

Les 16 candidats à la finale ont chacun reçu un kit de promotion Orange. Le 1er et la 2ème ont respectivement reçu un ordinateur portable, un Sobox en plus d’un forfait de connexion. Le Troisième pour sa part, a bénéficié d’une tablette, un Sobox et un forfait de connexion en plus d’un Smartphone (prix du public). « Ma thèse en 180secondes-MT180 » organisée par AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), et la compétition vise à promouvoir la recherche scientifique dans toutes les disciplines. En plus, la compétition permet aux jeunes chercheurs de vulgariser leur travail, de développer leur talent de communication mais surtout de tisser des liens avec des chercheurs d’autres disciplines et de faire des rencontres. La présente compétition a donc été opportune pour les 16 candidats de présenter leur projet de thèse dans un langage limpide au public. Après cette étape, les lauréats vont tenter leur chance au niveau régional pour la participation à la grande finale internationale qui aura lieu à Montréal le 06 octobre 2022.

Khadydiatou Sanogo/maliweb.net

