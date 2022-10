L’Association des jeunes premiers du Mali (AJPM) a procédé, le samedi 15 octobre 2022, au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba à la décoration de plusieurs personnalités du Mali. Pour avoir rendu services à la nation malienne et pour leurs actions de bienfaisance à l’endroit de la jeunesse, ces personnes ont été récompensées. Il s’agit de la journaliste, présentatrice vedette et actrice de cinéma, Sokona Gakou, Mamadou Nama Kéita (ancien directeur national des transports), Baba Simpara (inspecteur des douanes et chef de section appui à la lutte contre le terrorisme à la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude), El hadj Oumar Dramé (PDG de l’Imprimerie MPN), et Mme Diarra Lalla Touré (directrice de Lalla Style).

Cette cérémonie de reconnaissance a eu lieu en présence des autorités communales et des légitimités traditionnelles de la Commune V du district de Bamako. Les parents, amis et collaborateurs des bénéficiaires étaient également présents pour être les témoins privilégiés de ces décorations.

Pour cette édition qui marque le 15e anniversaire de l’Association des jeunes premiers du Mali, le choix a porté sur Mamadou Nama Kéita, ancien directeur national des transports, Sokona Gakou, journaliste, présentatrice de télévision, actrice de cinéma, Baba Simpara, inspecteur des douanes et chef de section appui à la lutte contre le terrorisme à la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude, El hadj Oumar Dramé, PDG de l’Imprimerie MPN, et Mme Diarra Lalla Touré, directrice de Lalla Style.

Mme Kéïta Kadiatou Coulibaly et Mme Kéita Mariam Diakité, toutes deux épouses de Mamadou Nama Kéïta ont aussi reçu des médailles de reconnaissance.

Aux dires des initiateurs, ces récipiendaires se sont distingués dans leurs services par des actions de développement surtout en faveur de la jeunesse du pays. “Ce sont de bons leaders qui contribuent au développement de leur pays”, a expliqué Lassine Diarra, président de l’AJPM.

Mamadou Nama Kéïta, ancien directeur national des transports

Mamadou Nama Kéïta a été nommé Homme de l’année par l’Association des jeunes premiers du Mali. M. Kéïta, qui a reçu la plus grande récompense de cette soirée est un ancien du lycée Prosper Kamara avant l’Ecole nationale d’ingénieurs (ENI) de Bamako.

Avec une riche carrière dans le secteur privé, les organismes internationaux, il a fait le concours d’entrée à la fonction publique en décembre 1999. Admis, il a été mis à la disposition de la direction nationale des travaux publics où il a gravi toutes les étapes pour être nommé directeur national des transports en avril 2015. Mamadou Nama Kéita a occupé ce poste jusqu’en octobre 2020. Il a salué vivement les jeunes premiers, car c’est la troisième fois qu’il reçoit une distinction de leur part. “Cette association fait un travail sérieux, elle fait la prospection pour le choix des lauréats. Je la remercie pour cette œuvre de reconnaissance des enfants du Mali. Je suis extrêmement fier, je prends cette distinction comme un nouveau challenge, un nouveau défi à relever afin de travailler davantage pour notre pays, car il n’est pas donné à tout le monde d’être désigné Homme de l’année. Je me dis que c’est quelque part le fruit des efforts reconnus par des populations. Je rends grâce à Dieu pour cela”, a indiqué Mamadou Nama Kéïta.

Sokona Gakou : “Je dédie ce trophée à ma très chère mère”

Parlant de Sokona Gakou, elle a fait ses débuts à la RTS avant d’arriver à Africable Télévision où elle a créé deux émissions, à savoir “Le Grand Sumu” et “Rencontres”. Au moment où la présentatrice finissait avec Africable, elle a été sollicitée par le cinéaste et réalisateur Souleymane Cissé pour être l’actrice principale de son film “Min Yè”. Actuellement, elle est à l’ORTM comme présentatrice de l’émission “An ka bèn”.

Sokona Gakou a pleuré tant elle a été émue par cette distinction. “Durant toute ma carrière professionnelle, je n’ai jamais eu de distinction, ni de reconnaissance, ni d’avancement. J’ai toujours travaillé dans la douleur, j’ai tout donné à ce pays, mais je n’ai jamais eu de mérite. Je ne connaissais cette association des jeunes premiers ni d’Adam ni d’Eve, mais elle m’a honorée. Je remercie tous ses membres pour cette belle initiative.

Je dédie ce trophée à toute ma famille, mes enfants, mes frères et sœurs, feu mon père El hadj Mamadou Lamine Gakou et son frère Me Mamadou Gakou qui vient d’être douloureusement arraché à notre affection. Je dédie ce trophée également à ma très chère Maman”, a-t-elle mentionné.

Baba Simpara primé

Baba Simpara, après avoir obtenu le bac au lycée Fily Dabo Sissoko, a fréquenté la Faculté des sciences juridiques et économiques où il a obtenu une maitrise en droit privé. Après son admission à la nouvelle Ecole nationale d’administration, il est parti en France pour l’Ecole nationale des douanes.

Concernant sa carrière professionnelle, Baba Simpara a été nommé successivement chef de section approvisionnement et marchés à la direction générale des douanes, chargé du contentieux au Guichet unique pour le dédouanement des véhicules, chef de brigade des douanes de Kourémalé. Il est actuellement, chef de section appui à la lutte contre le terrorisme à la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude.

Après avoir reçu sa récompense, Baba Simpara s’est dit très content de l’Association des jeunes premiers du Mali qui lui a décerné des attestations de reconnaissance, un trophée et une médaille. “C’est une chose que j’apprécie à sa juste valeur parce qu’aujourd’hui le mérite n’est pas connu. S’il y a des associations pour encourager les travailleurs, je ne peux que les remercier et féliciter”, a-t-il déclaré.

Les autres bénéficiaires ont également adressé leurs remerciements et encouragements à l’AJPM pour cette belle initiative. Ils ont exhorté tout le monde à travailler davantage quel que soit son domaine d’intervention.

Marie Dembélé

