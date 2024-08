Ministère de la santé et du développement social : Quinze cadres élevés au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé

Ne dit-on pas que la reconnaissance est toujours au bout de l’effort ? Et oui, le ministère de la Santé et du Développement social a matérialisé cette assertion en procédant à la décoration de quinze cadres, dont quatre femmes, le vendredi 16 août 2024.

Récompenser les travailleurs (hommes et femmes) qui, par leur dévouement et leur abnégation, ont rendu des services exceptionnels à la population dans les domaines de la Santé et du Développement social ! Tel est le but visé par la médaille de l’Ordre du Mérite de la Santé qui vient d’être décernée à 15 cadres du ministère de la Santé et du Développement social vendredi dernier, 16 août 2024. Les bénéficiaires sont réputés comme ceux qui se sont fait remarquer par leur sérieux dans le travail.

Madame la ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin colonel Assa Badiallo Touré, s’est félicitée de l’engagement de son personnel pour réaliser chaque jour le travail qui leur est confié. Elle a saisi cette occasion pour saluer la valeur intrinsèque et félicité les récipiendaires en invitant tous les travailleurs de son département à garder le cap afin que ceux et celles qui n’ont pas encore été récompensés puissent s’inspirer de l’expérience de ces médaillés.

Au nom des récipiendaires, le Conseiller technique Hamadoun Aly Dicko s’est dit fier de recevoir cette reconnaissance qui constitue une étape importante dans le parcours professionnel de chacun et chacune tout en témoignant de leur travail acharné et de leur dévouement. «Cette distinction signifie, pour les récipiendaires, un engagement pour une société où personne n’est oubliée, où chacun a sa place et dans laquelle les uns sont là pour les autres… Ainsi motivés, nous donnerons davantage le meilleur de nous-mêmes pour contribuer de manière encore plus significative à l’essor du Département de la Santé et du Développement social», a-t-il assuré.

La remise de médaille et une collation ont été les temps forts de cette cérémonie de décoration.

