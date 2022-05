Cérémonie de signature d’une convention de financement entre le conseil régional de Kayes et l’union régionale des coopératives agricoles (URCAK) de Kayes ce vendredi 13 mai 2022 dans la salle de réunion du gouvernorat. C’était sous la supervision du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur.

Signée par le 2e vice-président du Conseil régional et le président l’Union régionale des coopératives agricoles (URCAK), la convention financière porte sur un montant total de plus de 53 millions FCFA dont une participation d’un peu plus de 33 millions FCFA accordés par le conseil régional, et la participation de l’URCAK est de 20 millions FCFA.

La convention de financement entre dans le cadre du soutien à l’augmentation de la productivité et de la production locale et plus particulièrement de la conservation ainsi que de la transformation de la banane et de l’oignon.

La cérémonie a enregistré la participation du président de la chambre régionale d’agriculture, du représentant du directeur régional de l’agriculture, du président du conseil régional de la société civile, des membres de l’URCAK.

