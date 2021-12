La première édition de la Semaine des marques au Mali se tiendra du 21 au 26 février 2022 à Bamako. C’est l’annonce faite, le mardi 28 décembre dernier à Bamako, par le Centre malien de promotion de la propriété industrielle (CEMAPI) et l’agence de communication Spirit McCann, les organisateurs de cet évènement qui vise la promotion des entreprises maliennes.

« Ce tout premier évènement du genre au Mali a pour objectif de célébrer les marques maliennes. Les marques, c’est notre quotidien. Sans le savoir, nous sommes tous des consommateurs de marque. Nous voulons, à travers cet événement, démontrer l’importance de la marque comme un actif pour les entreprises qui leur sert à communiquer et à créer des liens forts avec les consommateurs. Les marques sont des outils par excellence pour les entreprises afin d’être compétitifs sur les marchés », a déclaré Mme Bocoum Fatoumata Siragata Traoré, la directrice du CEMAPI.

Selon elle, cette semaine sera l’occasion de donner de la visibilité aux différentes marques maliennes et aussi sensibiliser davantage les entreprises qui n’ont pas encore pris conscience de l’importance de la protection des marques. Pour Sidi Dagnoko, le directeur général de l’agence de communication Spirit McCan, cette première édition de la Semaine des marques au Mali vise à instaurer la culture de la marque. « C’est quasiment l’avenir de notre pays qui est en jeu, car nous n’avons aucune chance de faire reculer la pauvreté, ni le chômage sans avoir des marques fortes. »

Cette 1ère édition de la semaine des marques sera célébrée sous le thème « Une marque compétitivité : un outil de conquête de marchés » du 21 au 26 février 2022. La semaine des marques au –delà d’une compétition entre les marques créées, protégées et exploitées au Mali, vise surtout à promouvoir l’utilisation stratégique de la propriété industrielle par les entreprises maliennes. Aussi la compétition est ouverte à toutes les entreprises établies au Mali. Pour ses organisateurs, la semaine des marques a pour objectifs de : célébrer et donner une meilleure visibilité aux marques nationales ; promouvoir l’utilisation stratégique de la propriété industrielle par les entreprises ; mettre en exergue le rôle de la marque comme actif stratégique dans la stratégie commerciale de l’entreprise ; inciter les opérateurs économiques à prendre conscience de l’importance de la protection de leurs marques pour sécuriser leurs investissements; accroître les dépôts des demandes de titres de propriété industrielle , et créer un espace d’échange et de partenariat entre les acteurs de l’économie au Mali. Les critères d’évaluation sont basés sur la visibilité du produit sur le marché, l’innovation ou amélioration du produit ou service couvert par la marque, le maintien en vigueur de la marque, le portefeuille de propriété industrielle de l’entreprise, et l’expansion régionale et internationale de la marque. Les prix mis en compétition sont : la marque préférée du public ; la meilleure marque de produit ; la meilleure marque de service ; la meilleure marque à l’international ; la meilleure marque féminine.

