Clôture de la 7ème édition du SAHABA 23 de Bamako : Le défi de l’organisation relevé avec des recommandations formulées

Ouverte le 9 mars 2023 au Centre International de Conférence de Bamako (Cicb), sous le thème: « Villes durables: enjeux et perspectives», les rideaux sont tombés, le samedi 11 mars, sur la 7ème édition du Salon de l’Habitat de Bamako (Sahaba). Bréhima Kaména, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, accompagné de son homologue du Burkina Faso, Mikailou Sidibé, a procédé à la clôture.

Au terme des travaux du Sahaba 23 qui représentait une réelle opportunité venant de divers horizons et qui constituait aussi une plateforme d’échanges pour les délégations différentes de partager les meilleures expériences de bonnes pratiques pour la durabilité de nos villes en termes d’enjeux et de perspectives, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. L’on retient entre autres, la prise en compte de la dimension énergie renouvelable, l’intensification de la coopération avec le Maroc qui détient une grande expérience en la matière ; la révision des textes en matière d’urbanisation et l’institutionnalisation du SAHABA. En plus, il y a la signature d’un accord tripartite entre la Fédération des promoteurs immobiliers de l’Afrique de l’Ouest (FPLAO), le Royaume du Maroc (invité d’honneur du Sahaba 2023) et l’Association des Promoteurs Immobiliers du Mali l’APIM.

Le moins que l’on puisse dire est que cette 7ème édition du SAHABA aura comblé toutes les attentes. Le président de l’APIM, Sory Ibrahima Maïga, s’est dit comblé de la réussite du salon. « Je dois dire que ça été un zéro faute sur toute la ligne. Bon nombre des délégués des pays frères de la sous région, à travers leurs ministres, m’ont indiqué qu’à travers ce salon, ils se sont inspirés de beaucoup de chose ; qu’ils souhaiteraient nous approcher pour qu’on puisse les accompagner justement lors des futurs salons qu’ils souhaiteraient organiser», a déclaré avec satisfaction le premier responsable de l’APIM.

Le Ministre de l’Urbanisme du Burkina Faso, Mikailou Sidibé, s’est également dit très satisfait du déroulé du Sahaba qui leur a permis d’apprendre beaucoup auprès des autres. « Nous avons participé à ce salon qui, pour nous, a été très enrichissant. Nous avons assisté à des communications sur les thématiques qui concernent la promotion immobilière, également des expositions sur les différents matériaux qui rentrent dans le domaine de la construction. On tire vraiment des enseignements très positifs de ce salon », a déclaré avec satisfaction le Ministre de l’Urbanisme du Burkina Faso.

Pour boucler la boucle, le Ministre de l’Habitat, Pr. Bréhima Kaména, s’est dit fier des résultats qui se dégagent à l’issue des trois jours d’échanges. «Professionnels de l’immobilier et de l’habitat ont pu échanger sur les problèmes auxquels le secteur est confronté. Ils ont pu aussi échanger leur bonne pratique et leurs savoir faire. Et les professionnels ont pu rencontrer des clientèles pour faire part des innovations et des promotions disponibles en matière d’habitat. Nous pouvons donc dire que ce fut un succès», a déclaré avec joie le premier responsable de l’Urbanisme et de l’habitat du Mali. A l’occasion, des trophées ont été décernés aux meilleurs stands, et les participants ont reçu des attestations de reconnaissance.

A rappeler qu’au delà du Royaume du Maroc (invité d’honneur), ont pris part à cette édition aux côtés du Mali, Abdoulaye Seydou Sow, Ministre de l’Urbanisme, de logement et de l’hygiène Publique du Sénégal ; Bruno Nabagne Koné, Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme de la Côte d’Ivoire ; Siriki Sangaré, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de l’Afrique de l’Ouest (FPLAO) ; le président du CNPM (Conseil national de patronat du Mali) ; les acteurs intervenant dans la chaîne du logement au Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mauritanie, Maghreb, Europe et aux Etats unis.

A savoir aussi que d’importants panels ont été organisés sur les questions liées à des préoccupations spécifiques du secteur privé, notamment la durabilité et l’efficacité énergétique dans le bâtiment ; la dynamique du secteur immobilier au Maroc ; la valorisation de l’habitat durable et résilient : cas de ksour et kasbah du Maroc ; la constitution et la gestion du domaine immobilier de l’Etat et les collectivités territoriales ; la sécurité foncière : rôle des géomètres experts au Mali ; l’intercollectivités, une solution aux défis de Bamako ; le rôle des coopératives dans le développement urbain ; la sous traitante dans le secteur du BT, enjeux et perspectives ; la planification de la ville durable au Mali ; etc.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :