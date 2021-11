Notre compatriote, Moussa Kondo, Directeur-Pays de Accountability Lab au Mali et au Niger, jeune influent, actif, farouchement engagé dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière, a été nommé au poste de conseiller spécial du président de la transition par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 22 octobre dernier , pour apporter sa pierre de construction à l’édifice nationale.

Ce choix du président Assimi Goïta sur l’un des jeunes le plus influents, les plus courageux et dynamiques aujourd’hui dans notre pays, est amplement mérité pour qui connaît la ténacité, le combat sans relâche que Moussa Kondo mène depuis des années à la tête de Accountability Lab, pour plus d’intégrité, d’honnêteté, moins de corruption, plus de transparence chez les fonctionnaires.

Avant de s’engager corps et âme dans ce combat difficile, Moussa Kondo, journaliste (reporter puis directeur de publication), était toujours au four et au moulin pour informer le peuple avec sa plume. Malgré sa fonction de journaliste, il ne ménageait aucun effort pour assister les jeunes de Basketball qu’il encadrait en Commune VI de Bamako. Très imaginatif, il a su nouer des relations avec les clubs de Basketball en Europe, en Amérique, etc., pour pouvoir y envoyer des jeunes basketteurs talentueux. Certains de ces jeunes qui ont été envoyés par son canal ont été accueillis, hébergés et nourris. En même temps, ils étudient et pratiquent le basketball. Que dire de l’engagement de Moussa Kondo dans les associations au niveau de la presse que dans la vie active ? La simplicité et la courtoisie, le respect de l’autre de l’homme aux multiples couvertures médiatiques des Coupes d’Afrique des Nations (CAN), et de compétitions de Basket envers ses interlocuteurs sont la preuve des félicitations reçues par lui après la nouvelle de sa nomination.

«Malgré les obstacles, il reste déterminé à défendre la responsabilité et l’intégrité par la mobilisation de la jeunesse, non seulement au Mali, mais à travers le continent africain », s’exclamait-on à la maison mère de Accountability Lab aux Etats-Unis. En outre, Moussa Kondo est également le Président du Réseau jeunesse APRM (Mécanisme d’Examen par les Pairs Africains) et président du volet Jeunesse et société civile Mécanisme d’Examen par les Pairs Africains (APRM) sur le continent. Des titres qui lui ont valu de traîner sa bosse un peu partout en participant aux principales manifestations responsables, et ce, jusqu’au niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies. Kondo a aussi participé, à Djibouti, à l’atelier de renforcement des capacités d’ARPM sur les examens nationaux volontaires de l’Afrique 2021 et dans le cadre du rapport de l’agenda 2063.

Fort de son engagement en faveur de la lutte contre la corruption, Accountability Lab-Mali a pris part, en octobre dernier et sur invitation de l’Office Central de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI), à la cérémonie de remise du Rapport Annuel d’activités 2019 et 2020 et du Rapport d’étude relative à la déontologie des agents publics aux partenaires techniques et financiers.

Ce n’est pas tout, en 2019, Moussa Kondo occupe la 50ème place sur la liste des 100 Jeunes Africains les plus influents d’Africa Youth Awards. Il était le seul Malien à figurer sur cette liste qui regroupe des jeunes issus de différents secteurs de plusieurs pays.

Chose inédite, en mai dernier, Moussa Kondo avait été spécialement invité par Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigéria, à effectuer une visite dans ce pays. Ce qui n’était nullement surprenant. « ….riche de ces multiples expériences qui ont impacté la vie de nombreux Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur, des centres urbains comme dans les zones rurales, je suis déterminé à accompagner cette transition pour l’atteinte des objectifs pour un Mali réconcilié avec lui-même, sécurisé, stable et des élections crédibles, transparentes et acceptables par tous. Je suis conscient de l’ampleur de la responsabilité, de la complexité de la situation et la nature des attentes, particulièrement dans le contexte actuel où se trouvent les Maliennes et les Maliens qui ont soif de changement pour une vie meilleure, digne et décente. Je ne saurais terminer sans exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de notre pays pour cette marque de confiance et mon entière disponibilité à tous mes futurs collaborateurs et agents du service public pour le sacrifice et l’engagement quotidien… », a déclaré Moussa Kondo, dans sa lettre de remerciement à l’endroit du président de la transition.

Hadama B. Fofana

