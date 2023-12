PROJES I : Réception officielle des infrastructures PSDG aux bénéficiaires

Le gouverneur de la région de San a présidé, le mardi 12 décembre dernier à la Maison des jeunes de Tominian, la cérémonie de réception des infrastructures socio-économiques et culturelles dans le cadre de la mise en œuvre du Programme jeunesse et stabilisation (Projes I) dans les régions de Ségou, San et Mopti. Confiée à des opérateurs de mise en œuvre, la réalisation de ces infrastructures contribue à l’amélioration des conditions de vie des populations desdites régions.

La présente cérémonie de réception des infrastructures est la suite des actions enclenchées à Tominian le 24 mai dernier dans le cadre de la mise en œuvre de l’avenant PSDG du Projes I dont la cérémonie fut présidée par le gouverneur de San.

Financé par l’Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique et mise en œuvre par la GIZ, le Projes I s’est donné comme mission de promouvoir la stabilité et le redressement socio-économique en répondant au mieux aux besoins urgents exprimés par ses populations bénéficiaires des régions de Ségou, Mopti, San, Bandiagara et Douentza.

Placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Projes I est structuré autour de deux composantes majeures ; à savoir : le renforcement de la fonctionnalité et de l’accès de proximité aux services socio-économiques de base dans les zones rurales et la promotion du développement local par la formation, l’insertion socioprofessionnelle et la création d’opportunités économiques pour la jeunesse. En outre, le Programme comporte une composante transversale axée sur la promotion de la cohésion sociale.

Ainsi, sur les 27 projets réalisés dans la région de San, Tominian est bénéficiaire de 9 ; à savoir : l’installation d’un forage dans un Cscom à Monisso, la réhabilitation et équipement d’un Cscom à Monisso, la réhabilitation et équipement d’un Cscom à Tominian, la construction d’un marché à bétails à Tominian, la construction et équipement d’une direction à l’école de Sialo, la réalisation de 2 radiers sur l’axe Tominian-Sokoura, la réalisation d’un radier à l’entrée de Daga, la réhabilitation et climatisation de la morgue du CS-Réf de Tominian et la construction et équipement d’une salle de rencontre dans la maison des jeunes de la commune.

En ce qui concerne la salle de la maison des jeunes de Tominian qui a abrité l’événement, elle a été équipée de toutes les commodités nécessaires, notamment des matériels bureautiques avec un kit de sonorisation, un groupe électrogène de 15 KVa et deux bâches événementielles.

La journée a été marquée par des visites de terrain sur les différentes infrastructures avec en tête, le gouverneur, les préfets, le maire de Tominian, les jeunes, entre autres.

Enchanté par ces réalisations, le colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San, a laissé entendre que ces infrastructures réalisées, réhabilitées et équipées fourniront aux populations bénéficiaires de conditions de vie meilleures avec plus d’accès à l’eau, à l’éducation, à la santé et aux nouvelles opportunités économiques. Il a salué le Projes et ses partenaires pour cette initiative et aussi pour tous leurs efforts accomplis dans les régions du Centre.

Pour leur part, le maire de Tominian, le président de la jeunesse de Tominian, le représentant des bénéficiaires, visiblement émus, ont tous manqué de mots pour remercier le Projes pour la réalisation de ces infracteurs de taille qu’ils jugent très importantes pour leurs populations.

Mohamed Adama Sidibé, coordonnateur régional du Projes Ségou et San, affirmera que ces actions de l’UE, à travers le Projes qui succèdent à d’autres déjà réalisées dont la dernière en date du 29 novembre dernier avec l’équipement des Cofo et qui viennent se combiner aux efforts consentis par l’Etat, permettront l’accès des populations bénéficiaires à des services de base de qualité et par ricochet favoriseront le retour de la stabilité comme le visent l’Etat et son partenaire l’UE à travers la GIZ et le Projes.

M Sidibé a saisi l’occasion pour informer le grand public des efforts de l’Union européenne et de la GIZ, par le biais du Projes, en faveur de l’amélioration durable des conditions de vie des populations à travers l’accès aux services de base prioritaires. Avant de lancer un appel à toutes les populations bénéficiaires à faire bon usage des infrastructures et équipements mis à leur disposition afin de les préserver dans la durabilité.

D’une durée initiale de 36 mois, un avenant soumis en juillet 2020 à l’UE a permis une extension de la durée de mise en œuvre du Programme à 48 mois pour les contrats et activités. Dans le cadre du partenariat entre le Mali et l’Union européenne, cette extension devrait permettre de renforcer les zones d’influence de 4 Pôles sécurisés de développement et de gouvernance (PSDG) couvrant six communes dont Sana dans la région de Ségou, Tominian, Timissa Koula, Bénéna et Mandiakuy dans la région de San et enfin Konna et Borondougou dans la région de Mopti.

Ibrahima Ndiaye

(Envoyé spécial à Tominian)

