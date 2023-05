L’Association des Jeunes Engagés pour la Cause du Mali dirigé par Famolo Diarra vient d’honorer la Directrice Régionale de la Santé de Koulikoro, Dr Najim Oura Diallo à travers un tableau et une médaille. Cette reconnaissance est la résultante du travail abattu dans son service et dans la région de Koulikoro. La cérémonie qui a eu lieu dans la cour de la DRS, le mardi 16 mai 2023, était présidée par le Directeur de cabinet du gouvernorat de Koulikoro, Mohamar A. Haidara.

Le représentant du Conseil Régional, Boubacar Mansa, la Directrice régionale de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la famille de Koulikoro, Mme Bocoum Awa Guindo, M. Najim l’époux de Dr. Oura Diallo, les parents, amis, collaborateurs de la récipiendaire, les médecins-chefs des dix districts Sanitaire de la région, les représentants des Associations des centres de santé communautaire, étaient également présents.

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années » tels peuvent être les qualificatifs d’une Dame, qui depuis son arrivée dans la région de Koulikoro a su s’imposer à travers son esprit managérial, son savoir, son savoir faire et son savoir être.

Boubacar Mansa, conseillé chargé des questions de santé au conseil régional de Koulikoro, a remercié l’Association pour son œuvre. Au cours de son allocution Boubacar Mansa dira que : « cette distinction devrait normalement venir de nous, mais vous l’avez fait à notre place. Nous vous remercions pour cela. Nous témoignons ici de l’engagement de cette Dame qui depuis son arrivée dans la région de Koulikoro, a fait bouger les lignes. Mme Najim Oura Diallo est un cadre intègre, engagé, une véritable soldate de la santé. Ce n’est pas une première distinction. Elle en a reçu plusieurs dont récemment celle de l’Association des sages-femmes du Mali. »

Dr Ismaël Simaga Médecin-Chef du Csref de Kati non moins Coordinateur des médecins-chefs de la région, Mme Bocoun Awa Guindo, Directrice Régionale de la Promotion de la Femme de Koulikoro, Sekou Traoré, secrétaire général de l’Association des Jeunes Engagés pour la Cause du Mali et son Président Famolo Diarra, ont tous témoigné de l’engagement professionnel de Dr Oura au près de ses collaborateurs, des autorités et de tous le personnel socio-sanitaire de la région. Au cours des témoignages, Dr Oura Diallo a été Surnommée la « Hercule » du domaine de la sante par son homologue de la Promotion de la Femme. Cela pour témoigner de son courage et son engagement.

Prenant la parole sous une grande émotion, Dr Najim Oura Diallo, dans son discours a remercié les membres de l’Association des Jeunes Engagés pour la Cause du Mali pour leur reconnaissance à sa modeste personne. Dr Oura ajoutera que : « Cet acte de reconnaissance est un signal fort, qui nous incite à donner le meilleur de nous-mêmes, pour la mission de sacerdoce qui nous est confiée, pour le bien-être de nos populations. Vous aviez décoré deux de mes Agents en l’occurrence les MCD de Kalaban-coro et de Kolokani dont je témoigne ici leur courage, leur détermination et leur engagement pour le travail bien fait. Ceci pour vous dire que les décorations faites par votre association ne sont pas le fait du hasard », a-t-elle poursuivit avant d’ajouter que : « La présente distinction faite à l’endroit de ma modeste personne est aussi la vôtre car les résultats pour lesquels la présente reconnaissance est faite sont le fruit de l’effort de tout un chacun ; du planton jusqu’au premier responsable. Ceci a été possible grâce à l’engagement de chacune et de chacun de vous car nous avons accepté de travailler en équipe pour faciliter l’atteinte des objectifs sanitaires de nos populations et de notre cher pays. Je renouvelle encore ma confiance en vous, pour qu’ensemble, nous atteignions plus de résultats, car cette consécration nous y oblige et de nombreux défis demeurent ».

Le Directeur de Cabinet du Gouvernorat de Koulikoro, Mohamar A. Haidara a dans son intervention salué l’initiative de l’Association des Jeunes Engagés pour la Cause du Mali d’avoir penser à cette Amazone. Le représentant du gouverneur a profité de cette distinction pour saluer tout le personnel socio sanitaire de la région. « Nous sommes tous témoins de l’engagement de cette Dame, c’est nous qui l’autorisons à faire ses déplacements à travers la signature des ordres de missions. Elle est régulièrement sur le terrain, ce n’est pas une Dame de salon, c’est une Dame de terrain » a témoigné le Directeur de Cabinet. Et M. Haidara de Poursuivre que « je suis quotidiennement ses déplacements. Elle fait parti des excellents cadres de notre région. Cette distinction accompagnée de médaille fait honneur à toute la région de Koulikoro. C’est une grande responsabilité d’avoir une distinction honorifique, c’est une très bonne chose mais savoir la garder en est une autre. Je sais que Dr Oura a les ressorts nécessaires pour aller plus haut, plus fort et plus vite. », à conclu le Directeur de cabinet.

Il faut rappeler que Dr Najim Oura Diallo a fait ses preuves partout où elle a servi notamment à Douantza et Kita comme Médecin, Mopti comme Médecin-cheffe avant d’être nommé Directrice régionale de la Santé de Koulikoro en 2017.

Ousmane Ladji Bamba

