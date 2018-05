En cette veille de l’élection présidentielle qui s’annonce lentement mais sûrement, l’on peut dire que sans risque de se tromper que les choses sérieuses commencent en faveur du président sortant, Son Excellence IBK. Pour cause, les populations de la quatrième région l’ont prouvé sur toute la ligne. Sûrement, cet acte patriotique a mis à nu les calomnies de mauvaises langues portées sur le dos du président IBK. Pour témoigner sa reconnaissance envers le président et sa délégation, l’honorable Yacouba Traoré, élu sous les couleurs du RPM et Secrétaire général de la sous- section de Markala, parrain du « Club Yacouba Traoré », à cœur ouvert, s’est exprimé au micro de notre reporteur.

Chose dite, chose faite ! C’est tout ce qu’on peut dire lors de la visite du président IBK à Ségou. Embellir la ville et faire de Ségou le moteur de développement, une promesse qu’il avait promis lors de son passage lors de la campagne présidentielle de 2013.

En effet, l’émotion était grande du 25 au 27 avril et pèse sur les épaules du président IBK. Les mots lui manquaient pour remercier ses supporteurs (jatiguiw). Appelé autrefois royaume Bambara de Ségou, les populations ont réservé un accueil chaleureux au président IBK. Pour magnifier sa reconnaissance, il s’est exprimé en ces termes : « MAYA bè YAN », c’est dire l’hospitalité est ici.

Poursuivant sa visite, le président IBK accompagné d’une forte délégation s’est rendu à Markala, l’une des villes historiques et symbolique du Mali où ils étaient fortement attendus, les populations sont sorties massivement pour accueillir dignement les hôtes.

Notre reporteur a tendu son micro au vaillant député, honorable Yacouba Traoré, natif de Markala, élu sous les couleurs du RPM et secrétaire général de la sous-section (RPM) de Markala. Sans tabou, il a d’abord rendu hommage au bon Dieu pour ce beau jour. Il a aussi remercié les populations de la quatrième région pour l’accueil chaleureux réservé au président de la république et sa délégation.

Selon le député, cette visite du président IBK a été un grand succès et les attentes ont été comblées. Avant de mettre l’accent sur les grandes réalisations du président IBK à travers la ville de Ségou et environs. Il s’agit entres autres, de l’échangeur du rond-point de Markala, 10 km de voirie, 7 km 2×2 voies à Pélengana, l’avenue l’an 2000 et de dire qu’en un laps de temps, Ségou est devenue une ville moderne.

Il ajoutera que grâce aux efforts du président IBK, en moins de cinq ans a pu réaliser ce travail laborieux qui, de l’indépendance à nos jours, n’avait pas été réalisé.

S’agissant de la seconde étape du président à savoir la visite à Markala, d’où les réalisations en grande pompe ont été réalisées, le parlementaire conscient des grands projets n’a pas caché sa satisfaction. L’inauguration de la route de Diabarabougou– Kiarago 3 km environs avec l’éclairage public, une route mutique plus d’un milliard d’investissement. Qui, depuis indépendance à nos jours, pendant un demi -siècle attendait cet aménagement.

La réhabilitation du barrage de Markala, l’un des poumons du secteur agricole, l’hôpital de Markala qui, en son temps était l’un des meilleurs hôpitaux de la sous-région, avait perdu sa grandeur d’antan, grâce aux efforts du président IBK, le projet est en bon terme.

Des aménagements dans la zone de l’office, la route Niono-Goma Koura, Macina-Diafarabé, Baraouéli –Tamani, Tominan-Bènena.

Donc c’est pour dire l’heure est à la mobilisation afin que le président IBK soit réélu en 2018 afin que les projets entamés soient achevés pour mener à bon port le bateau malien, a-t-il conclu.

Entretien réalisé par Yacouba Dembélé

