Ségou, la cité des Balanzans a accueilli le président Assimi Goïta, le mardi 13 juin 2023. L’ordre du jour portait sur le lancement des activités majeures de renforcement de la souveraineté nationale, notamment : lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Banankoro-Dioro ; lancement du plan national de réponse à l’insécurité alimentaire au titre de l’année 2023 ; et le redémarrage des activités de production de la Comatex-SA et de l’UMPP.

Le déplacement du président de la transition à Ségou témoigne d’une démarche de solidarité et de bonne gouvernance, et aussi de relance économique pour la population de Ségou.

Pour la relance de la Comatex-SA, le ministre de l’Industrie et du Commerce Mahmoud Ould Mohamed a symboliquement remercié le président de la transition et tous les autres partenaires qui ont contribué à cette relance. « Avec la reprise des activités de la Comatex, c’est le développement économique et social inclusif ainsi que le renforcement de la stabilité sociale, de la paix durable, bref l’amélioration des conditions de vie des populations de la 4ème région en particulier et du Mali en général », estime-t-il.

Le ministre dira aussi qu’aujourd’hui, la Comatex-SA, notre patrimoine a un nouveau statut. Elle est devenue une société dont l’Etat l’unique actionnaire, dotée d’un concordat et ‘un plan de relance.

« Nous devons absolument maintenir les activités et les services que la Comatex-SA offre au Mali tout en créant des filatures et des entreprises textiles complémentaires. », ajoutera-t-il.

Après trois ans d’arrêt, l’outil de production est aujourd’hui fonctionnel et va générer environ 1200 emplois. Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, on put s’attendre dans les jours à venir, à la fabrication de produits textiles constitués essentiellement de files, de tissus écrus, de fil à tisser, de tissus imprimés, de tissu Koba etc.

Pour la relance des activités de production de l’usine malienne de produits pharmaceutiques (UMPP), elle contribuera au renforcement du système de santé pour tous et de réduction des coûts de soins de santé primaire.

Pour ce qui est du lancement des travaux de construction et de bitumage de la route RN 34, Banakoro-Dioro, la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko dira que la route Banankoro-Dioro, longue de 45 kilomètres, est l’un des axes principaux d’approvisionnement de notre pays en céréales sèches et bétails. Ce tronçon de la route nationale n°34 (RN34) a été construit en terre moderne dans les années 1970, dans le cadre de l’aménagement des casiers rizicoles de Dioro par l’Opération Riz Ségou (ORS).

En dépit des investissements consentis dans le cadre des programmes annuels d’entretien routier, elle se trouve constamment, avant le démarrage des travaux, dans un état de dégradation très avancé. La réalisation de ce projet routier permettra alors d’assurer le désenclavement d’une zone d’agriculture et d’élevage par excellence, conformément au plan d’actions du gouvernement, approuvé par le Conseil national de Transition.

La route est un levier essentiel du développement économique, social et culturel du Mali, nous dit-elle. « Par les infrastructures routières, nous domptons l’adversité, nous refusons la fatalité et nous convertissons en atout-maître le handicap de l’enclavement inhérent au statut de pays sans littoral », affirme-t-elle.

Il faut aussi rappeler que le financement du projet est entièrement supporté par le budget national, pour un montant total de 23 848 543 92 F CFA.

Il est aussi prévu l’éclairage public dans les traversées d’agglomération, la signalisation horizontale et verticale, ainsi que les équipements de la route : gardes corps, balises, glissières de sécurité, bornes penta kilométriques. L’assainissement longitudinal et transversal de la route est assuré par des caniveaux, des fossés en terre, des dalots. Le projet prévoit enfin, au titre des mesures environnementales et sociales, la remise en état des emprunts, la réalisation de forages équipés en pompe à motricité humaine, etc.

Concernant le lancement du plan national de réponse à l’insécurité alimentaire au titre de l’année 2023, le président de la transition a offert environ 30 tonnes de vivre à la population démunie de Ségou.

Selon le ministre commissaire à la Sécurité alimentaire Redouwane Ag Mohamed, les évaluations entérinées par le cadre harmonisé de novembre 2022 montrent qu’en période de soudure, juin à septembre 2023, 1 246 406 personnes seront en crise alimentaire et 4 035 890 personnes identifiées seront en insécurité alimentaire modérée. Cependant, il explique que l’intervention de l’Etat à travers des distributions alimentaires gratuites, couplée avec l’assistance alimentaire des partenaires, touchera l’ensemble des 1 246 406 personnes vulnérables.

Pour clôturer la cérémonie, le président de la transition Assimi Goïta rassure la population de son fort engagement pour assurer la souveraineté du Mali et mettre l’intérêt du Mali avant tout.

Zeïnabou Fofana

