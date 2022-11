Les faitières de la filière semence au Mali ont tenu à Bamako leur 15ème assemblée générale pour faire le point des avancées réalisées.

Présidant cette assemblée générale, le secrétaire général du Ministère du Développement Rural, Daniel Siméon Kéléma, a rappelé les évolutions de la filière semencière dans les cinq dernières années. Lesquelles, selon lui, se résument par l’élaboration et la validation de la politique semencière, la création des coopératives, la commercialisation d’une plus grande quantité de semences par le secteur privé, les renforcements de laboratoires de semences par la certification, la subvention des semences par l’Etat et l’utilisation des semences certifiées par un grand nombre de producteurs. D’après lui, ces acquis doivent être renforcés pour que la production et la productivité agricoles puissent s’améliorer de façons significatives. Gage, selon lui, de l’atteinte de l’un des objectifs majeurs des autorités maliennes : la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Ce succès ne cache pas certaines difficultés auxquelles la filière semence est confrontée au Mali. Pour le secrétaire général du Ministère du développement rural, elle souffre de l’insuffisance de ressources pour le contrôle efficace des champs et de la certification, le faible pouvoir d’achat des producteurs et de surface financière de certaines coopératives et l’éloignement des sites de dépôts des semences. « Ceci ne facilité pas la commercialisation des semences et l’accès des petits exploitants aux dits intrants d’intensification », signale Daniel Siméon Kéléma.

L’association des semenciers du Mali rassemble tous le professionnels de la filière. Selon son Président Drissa Coulibaly, son objectif vise à faire la recherche, la production, la commercialisation ou la distribution des semences pour booster la production et la productivité au Mali. « Nous ambitionnons d’emmener la filière semence malienne dans le concert des évolution internationales tout en développant une industrie semencière locale performante », a déclaré le Président de l’ASSEMA, ajoutant que la filière semence va explorer toutes les opportunités de coopérations et de synergies avec les partenaires nationaux et internationaux. Au terme de cette assemblée générale, un nouveau bureau consensuel a été élu pour relever les défis de la production des semences de qualité, gage de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :