Dans un communiqué du Front pour l’Emergence et le Renouveau à travers sa coordination en charge du secteur du coton dénommée FER-MALI/COTON, il ressort que certains sacs dits de 50 kg ne contiennent en réalité que 49, 48, 46, 45 ou souvent même 39 kgs.

Courant cette saison 2023-2024, le Front Pour l’Emergence et le Renouveau(FER) à travers sa coordination en charge du secteur du coton dénommée FER-MALI/COTON a constaté avec beaucoup de déception les manquements de poids des sacs d’engrais fournis aux producteurs de coton du Mali. ‘’Suite à un constat d’huissier à Koutiala et des missions de contrôle dans plusieurs zones de production, nous avons constaté que certains sacs dits de 50 kg ne contiennent en réalité que 49, 48, 46, 45 et souvent même 39 kgs. Vendre des sacs de 39 kgs ou 45 kgs au prix des sacs de 50 kg est un acte prohibé et punissable selon le code pénal en vigueur en République du Mali. Nous demandons à toutes les sociétés coopératives des producteurs de coton de vérifier le poids des sacs d’engrais stockés dans leurs magasins avant leur utilisation. FER-MALI/ COTON se réserve le droit de saisir les autorités judiciaires pour mettre les producteurs de coton dans leurs droits’’, explique Sory Ibrahim Traoré, président du FER-Mali/Mali dans ledit communiqué.

Par ailleurs, FER-MALI demande à toutes les organisations de défense des droits des producteurs de coton, à la CMDT, aux autorités politiques et administratives de s’impliquer pour préserver les droits des producteurs de coton au bonheur du peuple malien. Cette affaire de quantité, de poids des sacs d’engrais vient se greffer aux problèmes de pluie sur une bonne partie du territoire qui coupe le sommeil au monde paysan.

Bréhima DIALLO

Source : NOTRE VOIE

