Du 26 au 28 Mai 2023, le ministre du Développement Rural M. Modibo KEITA, a effectué une visite de terrain dans les zones Office (l’office du Niger et l’Office riz Ségou). L’objectif était de constater les résultats de la contre saison dans les zones office en vue de chercher une réponse aux difficultés rencontrées.

Ainsi, en zone Office Riz Ségou, le ministre du Développement Rural, a visité tour à tour l’ouvrage N° 1 de Dioro dans le secteur de Soké ; la parcelle de production de riz de 2 ha appartenant à M. Bah KOITA à Tien- Konou et la parcelle de Bazoumana HAIDARA de 0,68 Ha dans le village de Togou. Ces deux exploitants ont expliqué que la culture par maitrise totale de l’eau apporte un rendement plus élevé, comparativement à la culture par submersion contrôlée. Ils ont souligné avoir utilisé des engrais organiques et procédé aux traitements phytosanitaires.

Le ministre du Développement Rural a expliqué aux exploitants de l’Office Riz Ségou que l’objet de sa visite, c’était de participer à l’opération de la récolte de contre saison. « L’année passée, la culture du riz n’a pas été à hauteur de souhait, à cause des inondations. Les producteurs, en relation avec l’encadrement ont décidé de cultiver à peu près 100 ha en contre saison. « Je suis là pour m’enquérir des réalités sur le terrain et j’ai constaté que la culture de la maîtrise totale d’eau est plus rentable que celle de la submersion contrôlée. Nous devons essayer de maîtriser la culture par la maitrise totale. En effet, il faudra élever le niveau d’eau pour exploiter beaucoup de superficies. Toutes les actions que nous devons mettre en œuvre doivent aller dans ce sens car, il ne sert à rien de faire des aménagements qui ne nous permettent pas d’avoir de rendement souhaité. Il est mieux d’aller vers des solutions maitrisables que de dépendre des aléas climatiques », a soutenu le ministre.

Il a rencontré la coopérative des femmes maraichères de Togou, qui a exprimé leurs doléances. La délégation ministérielle s’est aussi rendue au niveau du réseau de distribution hydraulique de Dioro.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’entretien et de réparation du système d’exploitation. Il a invité les exploitants agricoles d’initier des actions en collectivité pour que le gouvernement puisse les accompagner afin que le Mali ne puisse pas dépendre des importations.

Le ministre du développement rural a fait savoir que le problème d’engrais de l’année dernière prend sa source dans la guerre Ukraine- Russie qui a joué sur le monde entier. A cela s’ajoutent les sanctions injustes et illégales de la CEDEAO et de l’UMOEA sur le Mali.

Concernant les matériels agricoles, le ministre a demandé aux paysans de se rabattre sur le fonds d’Appui à l’agriculture d’un montant de 5 milliards FCFA que le gouvernement met à leur disposition pour acheter des tracteurs, des semoirs, des motoculteurs ou des charrues pour équiper les exploitants agricoles. Il a rappelé aux paysans la libéralisation du commerce au Mali. « La vente des engrais relève des opérateurs économiques. Ce sont eux et les services spécialisés de l’Etat qui se retrouvent et définissent un prix consensuel. Le rôle du Ministère du Développement Rural est de faire en sorte que cet argent soit judicieusement utilisé et que les fournisseurs donnent les quantités d’engrais correspondantes à l’enveloppe budgétaire votée pour la subvention avec un suivi rigoureux de la gestion financier pour ne pas être pénaliser par les bailleurs », a expliqué le ministre.

Selon le Directeur de l’Office Riz Ségou, malgré qu’il n’y a pas eu de subvention d’engrais pour la contre saison, les paysans ont travaillé et exploité un peu moins de 800 ha en contre saison. Il se réjoui de la visite de la délégation ministérielle dans l’objectif de s’imprégner des problèmes en vue de les résoudre. Pour lui, les préoccupations des paysans sont relatives à la subvention des engrais, aux semences de qualité, aux équipements et à l’eau.

Dans la zone d’intervention de l’Office du Niger, la délégation ministérielle a visité la zone de production de M’BEWANI (2651,38 ha), Kanto (2351,59 ha) dont l’objectif est de faciliter l’évacuation des eaux drainées des parcelles des casiers de M’BEWANI. Montant des travaux 56 473 200 FCFA : période d’exécution Mai-juin 2023.

La seconde étape de la visite en zone Office du Niger était la zone de M’BEWANI des travaux de distributeur de Koummouna. A ce niveau, l’objectif est d’améliorer l’hydraulique du canal pour l’irrigation sans contrainte des parcelles rizicoles du casier de Koumani (2934, 15 ha). Le montant des travaux s’élève à 49 759 8000 FCFA allant à la période Mai-juin 2023.

Le ministre Modibo KEITA a assisté à une démonstration de nettoyage mécanique. Le barrage de Markala a été la dernière étape de la visite de la délégation ministérielle en zone Office du Niger. La visite a concerné les travaux de réhabilitation du chariot N° 2 et l’ensemble du système électrique du Barrage de Markala dans le cadre de la convention de collaboration entre l’Office du Niger et les Ateliers Militaires Centraux de Markala. La délégation a assisté à une démonstration d’ouverture et de fermeture d’une vanne du barrage.

Il faut rappeler qu’en marge de la visite en zone Office Riz Ségou et Office du Niger, le ministre du Développement Rural et le PDG de l’Office du Niger, en compagnie de l’expert du projet de nouvelle Constitution, Sory Koita, ont apporté des éclairages concernant le projet de la nouvelle Constitution. Les populations de Niono, Molodo, Diabaly, M’BEWANI, les agents des offices et les légitimités traditionnelles ont répondu présents afin de s’approprier du contenu de la nouvelle Constitution.

De l’analyse des différentes interventions, il ressort que les participants sont favorables au projet de nouvelle Constitution du Mali. Le ministre a été invité les différents leaders de la société à vulgariser à un niveau plus large le contenu de la nouvelle Constitution.

